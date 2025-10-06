В Подмосковье врачи извлекли аквариумный камень из носа трёхлетней девочки

В Московской области врачи спасли трёхлетнюю девочку, которая засунула себе в нос аквариумный камень. Ребёнок мог задохнуться, но родители вовремя отвезли пострадавшую в больницу. Историей с Life.ru делится пресс-служба Клинико-диагностического центра «Ромашка».

Девочка засунула камень в нос, его пришлось доставать врачам. Фото © Life.ru/Пресс-служба Клинико-диагностического центра «Ромашка»

Девочка из любопытства засунула камень в нос. Когда поняла, что задыхается, побежала к родителям. Мама попыталась самостоятельно извлечь предмет, но случайно протолкнула его ещё глубже. Тогда семья повезла дочку в больницу. Врачи успели вовремя достать камень, который вполне мог сместиться в трахею или бронхи, и тогда операции было бы не избежать.

«В ходе эндориноскопии, исследования носовой полости, мы обнаружили инородное тело размером около сантиметра в левом общем носовом ходе. С помощью эндоскопического крючка камень был аккуратно извлечён. Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений», — пояснил врач-оториноларинголог Роман Удод.

Сейчас девочка уже дома. Инородный предмет не успел причинить ей вреда. Как отметили врачи, родителям повезло, потому что они быстро обратились за помощью.

