Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 13:05

В Подмосковье врачи извлекли аквариумный камень из носа трёхлетней девочки

Обложка © freepik / vecstock

Обложка © freepik / vecstock

В Московской области врачи спасли трёхлетнюю девочку, которая засунула себе в нос аквариумный камень. Ребёнок мог задохнуться, но родители вовремя отвезли пострадавшую в больницу. Историей с Life.ru делится пресс-служба Клинико-диагностического центра «Ромашка».

Девочка засунула камень в нос, его пришлось доставать врачам. Фото © Life.ru/Пресс-служба Клинико-диагностического центра «Ромашка»

Девочка засунула камень в нос, его пришлось доставать врачам. Фото © Life.ru/Пресс-служба Клинико-диагностического центра «Ромашка»

Девочка из любопытства засунула камень в нос. Когда поняла, что задыхается, побежала к родителям. Мама попыталась самостоятельно извлечь предмет, но случайно протолкнула его ещё глубже. Тогда семья повезла дочку в больницу. Врачи успели вовремя достать камень, который вполне мог сместиться в трахею или бронхи, и тогда операции было бы не избежать.

«В ходе эндориноскопии, исследования носовой полости, мы обнаружили инородное тело размером около сантиметра в левом общем носовом ходе. С помощью эндоскопического крючка камень был аккуратно извлечён. Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений», — пояснил врач-оториноларинголог Роман Удод.

Сейчас девочка уже дома. Инородный предмет не успел причинить ей вреда. Как отметили врачи, родителям повезло, потому что они быстро обратились за помощью.

«Поступок героя»: В Госдуме призвали наградить парня, спасшего девочку от похитителя в Балашихе
«Поступок героя»: В Госдуме призвали наградить парня, спасшего девочку от похитителя в Балашихе

Ранее врачи Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга применили целый арсенал достижений современной медицины, успешно удалив у шестимесячного ребёнка очень редкую сосудистую патологию, известную как перикраниальный синус или «голова медузы».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar