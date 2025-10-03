Валдайский форум
«Поступок героя»: В Госдуме призвали наградить парня, спасшего девочку от похитителя в Балашихе

Депутат Романов просит наградить парня, который спас девочку от похитителя

Депутат Государственной думы Михаил Романов призвал власти Московской области наградить парня, который проявил бдительность и спас девочку от похищения в Балашихе.

«Если неравнодушный парень смог пресечь преступление, то, конечно, его нужно наградить. Я считаю, что раз это произошло в Московской области, и Московская область должна его отметить. Поступок героя, достойного награды», сказал Романов в беседе с Life.ru.

В Балашихе неизвестный пытался похитить маленькую девочку у магазина продуктов. Видео © SHOT

Он также выразил готовность взять дело под контроль и направить запросы в адрес генерального прокурора Александра Гуцана и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, попытка похищения произошла вечером 1 октября в подмосковной Балашихе. Мужчина схватил девочку за руку у продуктового магазина на улице Карла Маркса. Второклассница испугалась и расплакалась, ей на помощь пришёл прохожий, который остановил предполагаемого педофила. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Ольга Годуненко
