Девочку «отбил» прохожий: Попытка похищения школьницы в Балашихе попала на видео

В подмосковной Балашихе неизвестный попытался похитить девочку у продуктового магазина. Инцидент произошёл накануне вечером на улице Карла Маркса, сообщает Telegram-канал SHOT. Попытка похищения попала на видео.

В Балашихе неизвестный пытался похитить маленькую девочку у магазина продуктов. Видео © SHOT

Неизвестный мужчина схватил второклассницу за руку, когда она стояла возле магазина. Девочка испугалась и расплакалась, ей на помощь пришёл прохожий. По словам очевидцев, мужчина заявил, что является отцом девочки, однако она опровергла его слова. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мать малышки обратилась в полицию. В настоящее время ведутся поиски преступника. С девочкой всё в порядке.

А ранее в Ленинградской области водитель премиального минивэна Mercedes попытался похитить школьницу. Инцидент произошёл в городе Лодейное Поле, недалеко от школы, из которой 16-летняя девочка возвращалась домой.