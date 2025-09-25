Блогер на Mercedes задержан под Петербургом после попытки похитить школьницу

В Ленинградской области водитель премиального минивэна Mercedes, приехавший из Санкт-Петербурга, попытался похитить школьницу. Инцидент произошёл около трёх часов дня на Октябрьском проспекте в городе Лодейное Поле, недалеко от школы, из которой 16-летняя девочка возвращалась домой. Об этом сообщает 78.ru

К девочке подъехала чёрная машина, водитель попытался запихнуть школьницу внутрь. Но ей удалось вырваться и в слезах вернуться к родителям. Мама обратилась в полицию, которая нашла подозреваемого 37-летнего Тимура через два часа на трассе под Петербургом, в 180 километрах от места событий. Его служебный автомобиль премиального класса Mercedes, принадлежит компании по сбору мусора.

Развратник активно ведёт социальные сети, позиционирует себя как блогера и публикует видео в TikTok, где демонстрирует дорогие автомобили. Сейчас он задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера.

Ранее Life.ru рассказал, что в Приморском крае три ученицы девятого класса напали на второклассницу в школьном туалете во время перемены. Девочки-подростки затащили туда восьмилетнюю жертву, стали её душить, а затем попытались засунуть ей в рот ёршик для унитаза. Заметившее всё ученицы позвали на помощь взрослых. Сейчас инцидент находится на контроле у региональной прокуратуры.