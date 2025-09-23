В Домодедово 12-летняя школьница выпила машинное масло и попала в больницу

В Домодедово экстренно госпитализировали 12-летнюю девочку с признаками острого отравления после употребления машинного масла. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл вечером 22 сентября, когда школьница по ошибке выпила техническую жидкость. Родители сразу вызвали скорую помощь, после чего пострадавшую госпитализировали. На данный момент девочка находится в состоянии средней тяжести. Врачи проводят необходимые процедуры для детоксикации и стабилизации её состояния.