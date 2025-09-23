Интервидение
23 сентября, 07:30

В Домодедово 12-летняя школьница выпила машинное масло и попала в больницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В Домодедово экстренно госпитализировали 12-летнюю девочку с признаками острого отравления после употребления машинного масла. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл вечером 22 сентября, когда школьница по ошибке выпила техническую жидкость. Родители сразу вызвали скорую помощь, после чего пострадавшую госпитализировали. На данный момент девочка находится в состоянии средней тяжести. Врачи проводят необходимые процедуры для детоксикации и стабилизации её состояния.

Родители зашли в спальню к дочерям и увидели девочек без чувств
А ранее Life.ru уже предупреждал, что обыкновенная бытовая химия или же лекарства, оставленные на виду, могут привести к трагедии, если в доме есть маленький ребёнок. Эксперт рассказал, какие предметы лучше убирать подальше от детских глаз.

