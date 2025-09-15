Владимир Путин
15 сентября, 07:22

Родители зашлю в спальню к дочерям и увидели девочек без чувств

Mash Batash: Две школьницы в Уфе попали в реанимацию после отравления таблетками

Обложка © Life.ru

В Уфе произошёл инцидент с двумя несовершеннолетними сёстрами, которые были обнаружены без сознания в собственной спальне после отравления таблетками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ЧП случилось накануне вечером, когда родители девочек 12 и 14 лет обнаружили их лежами на полу без сознания. По данным телеграм-канала, обе школьницы были в крайне тяжёлом состоянии и незамедлительно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение городской больницы, где им оказывается интенсивная терапия.

Подробной информации о возможных причинах или обстоятельствах, которые могли предшествовать происшествию, не приводятся. Также не указан тип медикаментов, вызвавших отравление.

Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка из Бугульмы (Татарстан) умышленно подожгла свою квартиру, чтобы снять видеоролик для социальных сетей. Она инициировала возгорание собственной постели. Пламя стремительно охватило квартиру, а дым проник в соседние помещения, что негативно сказалось на состоянии соседки, страдающей астмой. Прибывшие на место чрезвычайные службы успешно справились с пожаром.

