Родители зашлю в спальню к дочерям и увидели девочек без чувств
Mash Batash: Две школьницы в Уфе попали в реанимацию после отравления таблетками
Обложка © Life.ru
В Уфе произошёл инцидент с двумя несовершеннолетними сёстрами, которые были обнаружены без сознания в собственной спальне после отравления таблетками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
ЧП случилось накануне вечером, когда родители девочек 12 и 14 лет обнаружили их лежами на полу без сознания. По данным телеграм-канала, обе школьницы были в крайне тяжёлом состоянии и незамедлительно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение городской больницы, где им оказывается интенсивная терапия.
Подробной информации о возможных причинах или обстоятельствах, которые могли предшествовать происшествию, не приводятся. Также не указан тип медикаментов, вызвавших отравление.
