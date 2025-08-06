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6 августа, 13:52

5 убитых за 15 лет: В Португалии поймали серийную отравительницу детей

Мать, которая за 15 лет отравила 5 детей таблетками, задержали в Португалии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В Португалии арестована 40-летняя Жизель Оливейра, разыскиваемая Интерполом и Европолом по обвинению в серийных отравлениях своих детей. Женщину подозревают в убийстве пятерых несовершеннолетних в Бразилии. Об этом сообщил Metropoles.

Оливейра переехала в Португалию в мае этого года вместе с партнёром, в то время как на родине женщину разыскивали по подозрению в жестоком преступлении: с 2008 по 2023 год она, предположительно, систематически отравляла своих детей психотропными веществами. Все пятеро скончались. Преступления происходили в основном ночью, в доме семьи в штате Минас-Жерайс.

В полицию обратилась мать Оливейры. Узнав об этом, женщина покинула страну и скрылась. Её задержали 5 августа в городе Коимбра. Уже на следующий день она предстанет перед судом, где будет решён вопрос о мере пресечения и возможной экстрадиции в Бразилию. Там ей грозит до 154 лет заключения.

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Милена Скрипальщикова
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