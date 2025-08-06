5 убитых за 15 лет: В Португалии поймали серийную отравительницу детей
Мать, которая за 15 лет отравила 5 детей таблетками, задержали в Португалии
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В Португалии арестована 40-летняя Жизель Оливейра, разыскиваемая Интерполом и Европолом по обвинению в серийных отравлениях своих детей. Женщину подозревают в убийстве пятерых несовершеннолетних в Бразилии. Об этом сообщил Metropoles.
Оливейра переехала в Португалию в мае этого года вместе с партнёром, в то время как на родине женщину разыскивали по подозрению в жестоком преступлении: с 2008 по 2023 год она, предположительно, систематически отравляла своих детей психотропными веществами. Все пятеро скончались. Преступления происходили в основном ночью, в доме семьи в штате Минас-Жерайс.
В полицию обратилась мать Оливейры. Узнав об этом, женщина покинула страну и скрылась. Её задержали 5 августа в городе Коимбра. Уже на следующий день она предстанет перед судом, где будет решён вопрос о мере пресечения и возможной экстрадиции в Бразилию. Там ей грозит до 154 лет заключения.
В России уже были громкие случаи жестокого обращения родителей с детьми. Так, в Краснодаре суд лишил родительских прав женщину, годами державшую собственного сына в заточении. Мальчик жил в антисанитарных условиях, подвергался побоям и почти не знал жизни вне квартиры. После спасения ребёнка суд назначил матери выплату алиментов.