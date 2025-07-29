Мать мальчика-маугли из Краснодара лишили родительских прав

Маленький истощённый мальчик жил в настоящем аду целых пять лет, лишённый всех благ. Как выяснилось, его 45-летняя мать крайне жестоко издевалась над сыном-инвалидом: систематически избивала его, запирала на балконе. Ребенок оказался в заточении в грязной, зловонной квартире, кишащей тараканами. После вызволения нелюдимого ребёнка, суд постановил лишить женщину родительских прав. Также с неё взыскали алименты.

А ранее Life.ru рассказывал о 3-летней малышке из Краснодара, которую мать бросила на несколько дней совсем одну в квартире. Женщина «оправдала» поступок тем, что ей нужно было работать. Жители дома несколько раз слышали, как ребёнок плачет за дверью. Сначала люди не решались вмешаться, но потом поняли, что девочке нужна помощь.