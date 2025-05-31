«Все были в шоке»: Соседи рассказали, как устроен быт семьи мальчика-маугли из Краснодара
Родные мальчика-маугли из Краснодара ни с кем не общались
Мальчика-маугли впервые вывели на улицу. Обложка © Telegram / Прокуратура Краснодарского края
В Краснодаре продолжают расследовать обстоятельства жизни ребёнка-маугли, обнаруженного в ужасающих условиях. Сосед семьи приоткрыл завесу над их многолетним затворничеством. Об этом сообщает 360.ru.
По его словам, женщины – предположительно, мать и бабушка мальчика – приобрели квартиру четыре года назад, но были практически невидимы. Они избегали внешнего мира, скрывали лица и ни с кем не общались. Неоднократные вызовы полиции не приносили результата: доступ в жилище оставался перекрыт.
Соседи часто слышали детские вопли, ошибочно полагая, что мальчик болен и неспособен к речи. Однако всеобщее потрясение вызвал факт, что ребёнок мог отвечать врачам. Описание быта – забаррикадированная дверь, заплесневелая еда, ванна, заваленная хламом и не использовавшаяся для гигиены – подтвердило подозрения о жестокой изоляции.
Напомним, что на Кубани полиция нашла семилетнего мальчика-маугли, который был всю жизнь заперт в однокомнатной квартире. Ребёнок рассказал, что он ел только хлеб, а помылся последний раз более года назад. Мусор и фекалии выбрасывали прямо из окна.