«Разводил руками»: Соседка рассказала о семье найденного в Краснодаре мальчика-маугли

Жильцы дома в Краснодаре два года безуспешно пытались привлечь внимание полиции к семье, где впоследствии обнаружили ребёнка-маугли, — рассказала «Газете.ru» местная жительница Марина. По её словам, из квартиры постоянно раздавались странные шумы, а из окон выбрасывались мусор и фекалии, но участковый лишь разводил руками.

«Соседи многократно обращались к участковому. Участковый говорил, что долгов по квартире нет, предметы из окна ни на кого не попали, машины целые, так что поводов для реагирования нет. То, что соседи били тревогу, — 10000%. Главный по дому ходил, писал заявление. Пытался привлечь отдел по делам несовершеннолетних. То, что везде пишут, что соседи ничего не делали — абсолютная неправда. Просто пока сигнал не прошёл выше, участковый разводил руками», — сказала она.

Свидетельница сообщила, что экстренные службы прибыли лишь после вмешательства соседки, которая передала сигнал через своих родственников. По её словам, несмотря на полную изоляцию семьи от окружающих (мать и бабушка ребёнка избегали контактов с соседями), коммунальные платежи за квартиру исправно оплачивались.