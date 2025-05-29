Мылся раз в год и ел один хлеб: На Кубани спасли семилетнего мальчика-маугли

В Краснодаре сотрудники прокуратуры нашли семилетнего мальчика-инвалида, который с рождения жил в полной изоляции. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ребёнок вместе с матерью и бабушкой обитал в однокомнатной квартире, где условия жизни были крайне антисанитарными.

«Продукты отсутствовали, место для сна и отдыха ребёнка не организовано, одежда, обувь, игрушки, книги также отсутствуют», – заявили в ведомстве.

Мальчик, родившийся в 2017 году, не посещал ни дошкольные учреждения, ни школы. По словам ребёнка, он не выходил за пределы квартиры на протяжении нескольких лет и питался лишь хлебом. Последний раз он мылся более года назад. В квартире, где проживала семья, были найдены следы фекалий и насекомые, а санузел оказался нерабочим.

Проверка показала, что мальчик не получал необходимой медицинской помощи и лечения, несмотря на свою инвалидность. В связи с этим прокуратура направила материалы в следственные органы, а против матери ребёнка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В суд также подано исковое заявление об ограничении матери в родительских правах. Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре, где ему окажут необходимую помощь и поддержку.

Как рассказали «Известиям» соседи мальчика, они видели маму с бабушкой за гаражами и выглядели они не опрятно, а также прятали ребёнка за собой. Кроме того, жильцы не раз слышали крики из злополучной квартиры по утрам и вечерам. Однако идти на контакт с обеспокоенными соседями семья отказывалась.