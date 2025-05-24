Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении врача в Краснодаре

В Краснодаре посетитель медучреждения напал на врача и сломал ему палец. Мужчина устроил скандал из-за отказа в оказании услуги, сообщает пресс-служба СК РФ. Ведомство возбудило уголовное дело, материал на личном контроле у Александра Бастрыкина.

Инцидент произошёл в одном из медучреждений Краснодара. По предварительной информации, пациент начал ругаться с персоналом, когда ему отказали в услуге. В результате агрессии врач получил травму — у него диагностирован перелом пальца.