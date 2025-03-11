Россиянки, до смерти избившие мужчину 8 марта, оказались в больнице. Но это может быть трюк

Трёх женщин, которые до смерти избили мужчину 8 марта в Козельске за попытку познакомиться, госпитализировали, однако врачи подозревают, что они могут симулировать травмы, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает SHOT, корреспондентам которого удалось пообщаться и с медиками и с самими буйными пациентками местной больницы.

Жительницы Козельска, до смерти избившие мужчину 8 марта, оказались в больнице. Видео © SHOT

45-летняя Светлана и её 18-летняя дочь обратились в больницу Козельска через два дня после инцидента у клуба, заявив, что умерший Валерий якобы нанёс им удары, приведшие к сотрясению мозга, а они действовали в самообороне. На третий день к ним присоединилась их подруга, школьная уборщица Настя, которая, по словам свидетелей, активно участвовала в избиении бездыханного мужчины. Она также сообщила о плохом самочувствии после «драки» с Валерием. До этого она проходила допрос, а затем исчезла как с работы, так и из дома, где её ждут четверо детей. Соседи и работодатели начали её искать.

Все три женщины были помещены на обследование, однако некоторые врачи сомневаются в их показаниях. На данный момент ни один из заявленных симптомов не был подтверждён. Местные жители считают, что женщины пытаются получить какой-либо диагноз, чтобы избежать обвинений в убийстве Валерия. Многие свидетели продолжают утверждать, что женщины избили мужчину до смерти. Экспертиза же установила, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.