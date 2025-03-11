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11 марта, 14:16

Россиянки, до смерти избившие мужчину 8 марта, оказались в больнице. Но это может быть трюк

Врачи не знают, от чего лечить козельчанок, до смерти забивших мужчину 8 марта

Трёх женщин, которые до смерти избили мужчину 8 марта в Козельске за попытку познакомиться, госпитализировали, однако врачи подозревают, что они могут симулировать травмы, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает SHOT, корреспондентам которого удалось пообщаться и с медиками и с самими буйными пациентками местной больницы.

Жительницы Козельска, до смерти избившие мужчину 8 марта, оказались в больнице. Видео © SHOT

45-летняя Светлана и её 18-летняя дочь обратились в больницу Козельска через два дня после инцидента у клуба, заявив, что умерший Валерий якобы нанёс им удары, приведшие к сотрясению мозга, а они действовали в самообороне. На третий день к ним присоединилась их подруга, школьная уборщица Настя, которая, по словам свидетелей, активно участвовала в избиении бездыханного мужчины. Она также сообщила о плохом самочувствии после «драки» с Валерием. До этого она проходила допрос, а затем исчезла как с работы, так и из дома, где её ждут четверо детей. Соседи и работодатели начали её искать.

Все три женщины были помещены на обследование, однако некоторые врачи сомневаются в их показаниях. На данный момент ни один из заявленных симптомов не был подтверждён. Местные жители считают, что женщины пытаются получить какой-либо диагноз, чтобы избежать обвинений в убийстве Валерия. Многие свидетели продолжают утверждать, что женщины избили мужчину до смерти. Экспертиза же установила, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Судебный психиатр объяснил жестокость россиянок, до смерти забивших мужчину 8 Марта
Судебный психиатр объяснил жестокость россиянок, до смерти забивших мужчину 8 Марта

Напомним, что 47-летний Валерий отмечал 8 Марта с друзьями в клубе и попытался познакомиться с одной из посетительниц. Получив отказ, она позвала подруг для «разборки». В результате три женщины жестоко избили Валерия до смерти. Однако экспертиза показала, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Эта версия вызывает сомнения у свидетелей, которые утверждают, что одна из женщин продолжала бить Валерия по лицу и прыгала на его голове даже после того, как он потерял сознание.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Марина Фещенко
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