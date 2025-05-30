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30 мая, 08:01

Мать видела и молчала: Красноярец месяцами избивал двухлетнего пасынка

СК: В Красноярске задержали отчима, который месяцами избивал двухлетнего пасынка

Отчим месяцами избивал своего пасынка. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Отчим месяцами избивал своего пасынка. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Красноярске задержан 24-летний мужчина, который месяцами избивал своего двухлетнего пасынка. Неладное заподозрила бабушка малыша, которая вскоре обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщили в региональном СК.

Следствие установило, что с января по апрель 2025 года мужчина систематически издевался и избивал мальчика в квартире и за городом. Синяки на теле малыша заметила бабушка, которая обратилась в правоохранительные органы. После этого кроху немедленно изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По данным телеграм-канала Kras Mash, мальчик подвергался избиениям на глазах у родной матери. Однако женщина никак не реагировала на происходящее и не пыталась остановить своего возлюбленного.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

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Ранее сообщалось, что прибывший на отдых во Флориду россиянин избил свою маленькую дочь на глазах у всех и едва не утопил в бассейне. Агрессора задержали местные правоохранители, своё поведение мужчина никак не прокомментировал.

Алиса Хуссаин
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