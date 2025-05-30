Мать видела и молчала: Красноярец месяцами избивал двухлетнего пасынка

В Красноярске задержан 24-летний мужчина, который месяцами избивал своего двухлетнего пасынка. Неладное заподозрила бабушка малыша, которая вскоре обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщили в региональном СК.

Следствие установило, что с января по апрель 2025 года мужчина систематически издевался и избивал мальчика в квартире и за городом. Синяки на теле малыша заметила бабушка, которая обратилась в правоохранительные органы. После этого кроху немедленно изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По данным телеграм-канала Kras Mash, мальчик подвергался избиениям на глазах у родной матери. Однако женщина никак не реагировала на происходящее и не пыталась остановить своего возлюбленного.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».