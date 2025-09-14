Смерть в шкафу: Врач назвала обычные вещи дома, которые угрожают жизни детей

В доме для маленького ребёнка скрывается множество угроз, от лекарств до бытовой химии. Об этом в комментарии E1.RU предупредила врач Елена Медведева. Специалист назвала смертельно опасной ошибкой родителей привычку называть таблетки конфетами, так как ребёнок может запомнить это и съесть их самостоятельно.

«Говорите, что это лекарство: оно горькое, невкусное, но ты его сейчас должен выпить, потому что болеешь. И добавляйте, что пить таблетки без мамы и папы нельзя, это опасно. Все лекарства должны быть спрятаны, чтобы ребенок не мог их достать. Они ведь бывают разноцветные, сладкие, это очень интересно малышу», — предупредила врач.

Особую угрозу несут средства для чистки сантехники, содержащие щелочи, вызывающие тяжелейшие ожоги, а также уксусная эссенция, которую медик призвала немедленно спрятать. Парадоксально, но взрослые травятся уксусом даже чаще детей, часто путая эссенцию в стеклянной таре с алкоголем. Медведева рекомендовала убирать опасные средства и дома, где также живут пожилые люди с ослабленным зрением.

На случай отравления врач дала чёткие указания: немедленно вызвать скорую помощь и ничем не поить пострадавшего. Категорически запрещается давать молоко, которое сворачивается и усугубляет состояние. Профессиональное промывание желудка должны проводить только медики через зонд с предварительным обезболиванием.