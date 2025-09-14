Смерть в шкафу: Врач назвала обычные вещи дома, которые угрожают жизни детей
Врач Медведева призвала родителей срочно убрать из дома уксусную эссенцию
Обложка © Life.ru / Шедеврум
В доме для маленького ребёнка скрывается множество угроз, от лекарств до бытовой химии. Об этом в комментарии E1.RU предупредила врач Елена Медведева. Специалист назвала смертельно опасной ошибкой родителей привычку называть таблетки конфетами, так как ребёнок может запомнить это и съесть их самостоятельно.
«Говорите, что это лекарство: оно горькое, невкусное, но ты его сейчас должен выпить, потому что болеешь. И добавляйте, что пить таблетки без мамы и папы нельзя, это опасно. Все лекарства должны быть спрятаны, чтобы ребенок не мог их достать. Они ведь бывают разноцветные, сладкие, это очень интересно малышу», — предупредила врач.
Особую угрозу несут средства для чистки сантехники, содержащие щелочи, вызывающие тяжелейшие ожоги, а также уксусная эссенция, которую медик призвала немедленно спрятать. Парадоксально, но взрослые травятся уксусом даже чаще детей, часто путая эссенцию в стеклянной таре с алкоголем. Медведева рекомендовала убирать опасные средства и дома, где также живут пожилые люди с ослабленным зрением.
На случай отравления врач дала чёткие указания: немедленно вызвать скорую помощь и ничем не поить пострадавшего. Категорически запрещается давать молоко, которое сворачивается и усугубляет состояние. Профессиональное промывание желудка должны проводить только медики через зонд с предварительным обезболиванием.
Ранее педиатр Рамил Шахвеледов из Красногорской больницы №5 предупредил, что осенью дети сильнее подвержены риску заражения инфекциями. Врач напомнил, что лучшая защита от гриппа — это прививка. Он уточнил, что состав вакцин ежегодно обновляется, чтобы обеспечить защиту именно от тех разновидностей вируса, которые ожидаются в текущем сезоне.