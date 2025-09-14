Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 12:59

Смерть в шкафу: Врач назвала обычные вещи дома, которые угрожают жизни детей

Врач Медведева призвала родителей срочно убрать из дома уксусную эссенцию

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В доме для маленького ребёнка скрывается множество угроз, от лекарств до бытовой химии. Об этом в комментарии E1.RU предупредила врач Елена Медведева. Специалист назвала смертельно опасной ошибкой родителей привычку называть таблетки конфетами, так как ребёнок может запомнить это и съесть их самостоятельно.

«Говорите, что это лекарство: оно горькое, невкусное, но ты его сейчас должен выпить, потому что болеешь. И добавляйте, что пить таблетки без мамы и папы нельзя, это опасно. Все лекарства должны быть спрятаны, чтобы ребенок не мог их достать. Они ведь бывают разноцветные, сладкие, это очень интересно малышу», — предупредила врач.

Особую угрозу несут средства для чистки сантехники, содержащие щелочи, вызывающие тяжелейшие ожоги, а также уксусная эссенция, которую медик призвала немедленно спрятать. Парадоксально, но взрослые травятся уксусом даже чаще детей, часто путая эссенцию в стеклянной таре с алкоголем. Медведева рекомендовала убирать опасные средства и дома, где также живут пожилые люди с ослабленным зрением.

На случай отравления врач дала чёткие указания: немедленно вызвать скорую помощь и ничем не поить пострадавшего. Категорически запрещается давать молоко, которое сворачивается и усугубляет состояние. Профессиональное промывание желудка должны проводить только медики через зонд с предварительным обезболиванием.

Повторяется снова и снова: Названы тревожные звоночки, указывающие на опаснейшую патологию у детей
Повторяется снова и снова: Названы тревожные звоночки, указывающие на опаснейшую патологию у детей

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов из Красногорской больницы №5 предупредил, что осенью дети сильнее подвержены риску заражения инфекциями. Врач напомнил, что лучшая защита от гриппа — это прививка. Он уточнил, что состав вакцин ежегодно обновляется, чтобы обеспечить защиту именно от тех разновидностей вируса, которые ожидаются в текущем сезоне.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar