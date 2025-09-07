Повторяется снова и снова: Названы тревожные звоночки, указывающие на опаснейшую патологию у детей
Врач Алексеева: Повторяющиеся боли в груди могут указывать на проблемы с сердцем
Повторяющиеся или необычные боли в груди у детей являются серьёзным поводом для беспокойства, так как могут указывать на проблемы с сердцем. Речь идёт не только о резких прострелах, но и о давящем или сжимающем ощущении, которое не связано с травмой и не проходит в состоянии покоя, предупредила врач общей практики Лариса Алексеева.
По её словам, особенно опасно, если боль сопровождается одышкой, повышенным потоотделением, тошнотой или обмороком. В таких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь. На сердечную патологию также могут указывать одышка при незначительной нагрузке, неспособность завершить привычную физическую активность, быстрая утомляемость и заметное снижение выносливости.
Тревожным сигналом является и учащённое или нерегулярное сердцебиение, ощущение перебоев, сильных ударов сердца или продолжительных приступов тахикардии, особенно если они сопровождаются головокружением, слабостью или предобморочным состоянием. Наличие в семейном анамнезе случаев внезапной смерти из-за проблем с сердцем, кардиомиопатии, наследственных аритмий или врождённых пороков сердца значительно повышает риски.
Для профилактики кардиологических проблем ребёнка нужно оградить от употребления энергетиков, стимуляторов и запрещённых веществ. Важно перед началом любых спортивных занятий проходить обширное обследование, а при наличии семейного риска или первых настораживающих признаков обязательно консультироваться с детским кардиологом, подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.
