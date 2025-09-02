Осень громит желудок, сердце и спину? Как пережить сезон без обострений Оглавление Хронические заболевания, которые чаще всего обостряются осенью Обострение язвы желудка осенью: причины и первые признаки Осеннее обострение радикулита: как избежать и что делать при острой боли Болезни сердца осенью: почему учащаются приступы Обострение псориаза осенью: причины и лечение кожных высыпаний Профилактика осенних обострений хронических заболеваний: общие правила Как подготовить организм к холодам: план от экспертов Особенности профилактики для разных заболеваний: сердце, лёгкие, суставы Как подготовиться к осени при гипертонии и ИБС Для заболеваний дыхательной системы Для ревматологических заболеваний Правильные советы в межсезонье для всех, кто хочет быть здоровым Осенние перемены погоды, уменьшение светового дня и похолодание могут негативно влиять на состояние здоровья людей, страдающих хроническими заболеваниями. Что нужно делать с учётом сезонных особенностей, чтобы уберечься от обострения, — в материале Life.ru. 2 сентября, 14:44 Хронические заболевания, которые обостряются осенью, — как подготовиться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Уже в первых числах сентября пациенты чаще обращаются в поликлиники с жалобами на обострение старых болячек. Об этом свидетельствует ежегодная медицинская статистика.

Изменение погодных условий осенью приводит к тому, что организм стремится приспособиться и интенсивно расходует внутренние резервы — иногда это приводит к авитаминозу. На сердечно-сосудистой системе негативно сказывается частая перемена атмосферного давления, а также регулярные перепады температуры между отапливаемыми помещениями и уличным холодом.

Дождливые сумерки угнетающе действуют на эмоциональный настрой людей. Жители как мегаполисов, так и небольших населённых пунктов реже проводят время на свежем воздухе. Снижается их физическая активность, а свойственная холодному времени года привычка к перееданию часто приводит к обострению хронических заболеваний ЖКТ. Понижение температуры воздуха, повышенная влажность становятся одними из причин обострения хронических патологий суставов, а также органов дыхательной системы.

Хронические заболевания, которые чаще всего обостряются осенью

Обострение язвы желудка осенью: причины и первые признаки

Причины обострений: стресс после завершения поры отпусков; изменения в рационе — в пище меньше свежей зелени и овощей, но больше жирных, острых, жареных блюд; злоупотребление стимуляторами — кофе, алкоголь, никотин, сладкое.

При наличии хронической язвы и факторов риска важно не откладывать визит в врачу, поскольку промедление может быть опасно. Среди возможных осложнений: кровотечение, перфорация стенки желудка или 12-перстной кишки, рак.

Обострение гастрита и язвы осенью — причины и как бороться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Осеннее обострение радикулита: как избежать и что делать при острой боли

Осенью риск переохлаждения значительно возрастает, и это главная причина обострения радикулита. Не всегда болезненные ощущения указывают на радикулит, поскольку сходными симптомами обладают многие болезни: артрит, остеохондроз, лордоз и другие.

При острой боли в спине необходимо сразу обратиться к специалисту. Если диагноз подтверждён и это действительно радикулит, пациенту назначат противовоспалительные препараты, обезболивающие лекарства, физиотерапию, массаж, мануальную терапию.

Болезни сердца осенью: почему учащаются приступы

Осенние простуды зачастую приводят к обострению хронических патологий сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность требуют оказания неотложной медицинской помощи. Нередко инфаркт сигнализирует о своём приближении за несколько дней.

Боль в груди, ощущение тяжести, одышка, спазмы в грудной клетке, учащённое сердцебиение, повышенное или пониженное артериальное давление — с этими симптомами нужно срочно обратиться к кардиологу. Вовремя оказанная медицинская помощь предотвращает опасные последствия.

При каких симптомах необходимо обращаться к кардиологу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Обострение псориаза осенью: причины и лечение кожных высыпаний

Осенью могут обостриться хронические кожные заболевания, в том числе псориаз. Перепады температуры и влажности воздуха, а также стрессы становятся толчком для появления высыпаний на коже. Это могут быть грибковые инфекции, себорейный дерматит, экзема. В подобной ситуации не стоит заниматься самолечением.

Лучший способ предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания и рецидивы в будущем — обратиться за помощью к дерматологу, который после получения лабораторных анализов установит причину высыпаний и назначит эффективное лечение.

Профилактика осенних обострений хронических заболеваний: общие правила

Крепкое здоровье — результат осознанного и системного подхода человека к профилактике. Ключевое значение имеет ответственное отношение к самочувствию. Не стоит отмахиваться от тревожных симптомов, если они продолжаются несколько дней и усиливаются. Возможно, лечение, которое было назначено прошлой осенью, в этом году уже утратило актуальность.

При наличии хронических патологий не нужно ждать наступления обострения. Начинать профилактические мероприятия, рекомендованные лечащим врачом, лучше всего заранее. Например, попробуйте записаться в бассейн, чтобы посещать его по выходным. Полезно также пройти диспансеризацию или комплексный скрининг, чтобы убедиться: состояние вашего здоровья не ухудшилось, значит, для тревоги нет причин.

При хронических заболеваниях лучше периодически проходить осмотры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Как подготовить организм к холодам: план от экспертов

Правильная подготовка к осени поможет избежать обострений и сохранить хорошее самочувствие. Вот несколько важных рекомендаций специалистов сети клиник экспертной медицины «Медгород»:

При наличии хронических заболеваний дыхательной системы или сердца следует проверить состояние лёгких и сосудов.

Чтобы поддержать работу иммунной системы, в первую очередь следите за своим питанием. Включите в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, особенно витамином C, D и цинком, употребляйте в пищу больше свежих овощей и фруктов. Старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки.

Одевайтесь по погоде, выбирая одежду из натуральных тканей, которая помогает сохранять тепло. Обратите внимание на обувь — она должна быть удобной, тёплой и водонепроницаемой.

Не забывайте о физической активности и прогулках — несмотря на похолодание, свежий воздух полезен для укрепления лёгких и улучшения настроения. Постепенное привыкание к низким температурам поможет адаптировать организм к погодным изменениям.

С началом осени у многих людей усиливаются тревожные состояния и депрессия, что может негативно влиять на течение хронических заболеваний. Для снижения уровня стресса важно использовать техники релаксации, соблюдать режим работы и отдыха, избегая перегрузок на работе. Обсудите с врачом возможность применения лёгких седативных препаратов или травяных сборов, если есть склонность к тревожным расстройствам.

Для укрепления иммунитета и нервной системы следует применять техники релаксации и избегать стресса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Для предотвращения респираторных заболеваний с наступлением холодов рекомендуется прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции, что особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, часто мыть руки, избегать тесного контакта с больными, а также использовать медицинские маски в местах скопления людей, особенно в общественном транспорте.

Особенности профилактики для разных заболеваний: сердце, лёгкие, суставы

Как подготовиться к осени при гипертонии и ИБС

Осень особенно опасна для людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца. Резкие изменения погоды могут привести к повышению артериального давления и усилению сердечной боли. Важно регулярно измерять давление и поддерживать его в пределах нормы с помощью препаратов, назначенных врачом.

Для заболеваний дыхательной системы

Пациенты с бронхиальной астмой и хроническим бронхитом особенно уязвимы к осенним перепадам температуры. Рекомендуется регулярно проводить ингаляции, использовать увлажнители воздуха в помещении и избегать контакта с аллергенами.

Больным астмой нужно время от времени проводить ингаляции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Для ревматологических заболеваний

Ревматизм и артрит могут обостряться с наступлением холодов и повышением влажности. Для профилактики обострений важно сохранять суставы в тепле, использовать согревающие мази и соблюдать рекомендации врача по лечению.

Правильные советы в межсезонье для всех, кто хочет быть здоровым

Чтобы не простудиться, а тем более не доводить себя до гипотермии, не забывайте о многослойности в одежде. Это не только модный тренд, но и способ уберечься от переохлаждения, обострения цистита, пиелонефрита, радикулита, артрита, тонзиллита, ринита, гайморита. Кстати, нормальной терморегуляции способствуют горячие супы.

Употребление в пищу супов поможет укрепить иммунитет осенью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MeryStockera

Осень — время обострения гастритов и язвы. Рекомендации по питанию не только для людей с хроническими болезнями ЖКТ, а для всех, кто не хочет проблем со здоровьем в межсезонье:

Ешьте больше белковой пищи (постное мясо, яйца, рыба, молочные продукты и т.д.). Белок способствует переносу кислорода к клеткам, помогает очищать организм от продуктов метаболизма, участвует в обменных процессах, регенерации клеток, отвечает за работу иммунной и гормональной системы.

Употребляйте больше полезных жиров: орехов, авокадо, лососёвой рыбы для восполнения энергии и укрепления сосудов.

Сократите количество соли и сахара в пище, чтобы не провоцировать гипертонические кризы, задержку жидкости в тканях и нарушение выработки инсулина.

Ешьте больше яблок, свежих или запечённых, — это натуральный источник железа и антиоксидантов.

Не злоупотребляйте диетами, в межсезонье они истощают ресурсы организма, вызывают слабость и обостряют хронические болезни ЖКТ.

Не забывайте выпивать 2,5 литра воды в сутки. Вода нормализует обменные процессы и водно-солевой баланс, выводит токсины, способствует перистальтике кишечника и улучшает пищеварение.

Авторы Ольга Максимова