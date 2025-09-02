Защитить семью: Родителям напомнили о важности вакцинации детей в сезон гриппа и простуд

Осенью дети особенно уязвимы к различным инфекциям, а одним из наиболее эффективных способов защиты от гриппа является вакцинация, напомнил врач-педиатр Красногорской больницы №5 Рамил Шахвеледов. По его словам, ежегодно разрабатываются обновлённые сезонные вакцины, направленные на борьбу с наиболее актуальными штаммами вируса гриппа.

«Детей важно вакцинировать, начиная с шестимесячного возраста. Это помогает не только защитить самого ребёнка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, необходимо регулярно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, игр с домашними животными и возвращения с улицы. Также можно применять антисептики на спиртовой основе. Важно регулярно проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют дети. А ещё проветривание помещений способствует поддержанию здоровой атмосферы и снижению концентрации вирусов в воздухе.