2 сентября, 09:45

Защитить семью: Родителям напомнили о важности вакцинации детей в сезон гриппа и простуд

Врач Шахвеледов: Осенью дети особенно уязвимы к инфекциям

Обложка © freepik

Осенью дети особенно уязвимы к различным инфекциям, а одним из наиболее эффективных способов защиты от гриппа является вакцинация, напомнил врач-педиатр Красногорской больницы №5 Рамил Шахвеледов. По его словам, ежегодно разрабатываются обновлённые сезонные вакцины, направленные на борьбу с наиболее актуальными штаммами вируса гриппа.

«Детей важно вакцинировать, начиная с шестимесячного возраста. Это помогает не только защитить самого ребёнка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, необходимо регулярно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, игр с домашними животными и возвращения с улицы. Также можно применять антисептики на спиртовой основе. Важно регулярно проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют дети. А ещё проветривание помещений способствует поддержанию здоровой атмосферы и снижению концентрации вирусов в воздухе.

Кроме того, важно обеспечивать детям сбалансированное питание, достаточный сон и регулярную физическую активность. Прогулки на свежем воздухе считаются важной частью здорового образа жизни. А в случае заболевания гриппом эксперт посоветовал обеспечить ребёнку покой, обильное питьё и при необходимости обратиться к врачу.

Ранее россиянам подсказали 10 работающих способов укрепить иммунитет, чтобы не болеть осенью. Кроме того, врач рассказал, какие болезни можно привезти из отпуска.

