Вакцинация от гриппа 2026: когда началась, где сделать, мобильные пункты Оглавление Как работает прививка от гриппа Что нужно знать перед тем, как делать прививку от гриппа Как часто делают прививку от гриппа Когда начинается вакцинация от гриппа в 2026 году Где делают прививку от гриппа в 2026 году Вакцинация от гриппа в Москве в 2026 году Вакцинация детей в Москве Вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге в 2026 году Когда начинается вакцинация в других регионах Какие вакцины от гриппа применяют в 2026 году Прививка от гриппа детям Кому вакцинация от гриппа особенно рекомендована Противопоказания к прививке от гриппа Советы врачей: как подготовиться к вакцинации Вакцинация от гриппа в 2026 году: когда делать прививку, где работают пункты вакцинации, какие штаммы вошли в вакцину и кому она особенно нужна. 10025 10025 Прививка от гриппа в 2026 году: когда делать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Прививочная кампания против гриппа в России уже стартовала. В сезоне 2026–2027 годов состав вакцин полностью обновили: заменены все три штаммовых компонента. В Москве с 4 сентября вакцинация доступна во всех городских поликлиниках, а дополнительно власти открывают 18 мобильных пунктов возле метро, МЦК и МЦД.

Роспотребнадзор называет оптимальным временем для вакцинации сентябрь и октябрь: иммунной системе требуется примерно две-три недели, чтобы сформировать защитный ответ до ожидаемого сезонного роста заболеваемости.

Как работает прививка от гриппа

Вакцина знакомит иммунную систему с антигенами актуальных вариантов вируса. После прививки организм вырабатывает специфический иммунный ответ и при последующей встрече с вирусом способен быстрее его распознать.

Прививка не гарантирует, что человек вообще не заразится гриппом. Её главная задача — снизить вероятность заболевания и прежде всего риск тяжёлого течения и осложнений.

Состав противогриппозных вакцин приходится регулярно обновлять, поскольку циркулирующие варианты вируса меняются. Поэтому прививку делают ежегодно, а прошлогодняя вакцинация не заменяет вакцинацию перед новым эпидсезоном.

В 2026 году это особенно заметно: по сравнению с предыдущим сезоном изменились все три штаммовых компонента вакцины. Роспотребнадзор отмечает, что подобная одновременная замена происходит не каждый год.

Что нужно знать перед тем, как делать прививку от гриппа

Перед вакцинацией человека осматривает медицинский работник. Важно сообщить врачу об аллергических реакциях, тяжёлой реакции на предыдущую вакцинацию, текущем самочувствии и обострениях хронических заболеваний.

При остром заболевании с температурой или обострении хронической болезни вакцинацию обычно откладывают до выздоровления или ремиссии. При лёгкой инфекции решение о сроках вакцинации принимает врач после оценки состояния. Противопоказания также зависят от конкретного препарата и указываются в его инструкции.

Специально заражаться или сдавать анализы на антитела перед обычной сезонной вакцинацией не требуется. Прививка является профилактической мерой: если человек уже заболел гриппом, вакцина не используется для лечения текущей инфекции.

После вакцинации возможны кратковременная болезненность в месте укола, слабость или небольшое повышение температуры. Если реакция выраженная, необычная или состояние быстро ухудшается, нужно обратиться за медицинской помощью.

Прививка от гриппа — как часто делать взрослым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

Как часто делают прививку от гриппа

Вакцинацию против гриппа проводят ежегодно. Причины две: иммунная защита со временем снижается, а набор наиболее вероятных циркулирующих штаммов может меняться от сезона к сезону.

Именно поэтому состав вакцин ежегодно пересматривается с учётом эпидемиологических наблюдений и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

На сезон 2026–2027 годов для вакцин, производимых на куриных эмбрионах, рекомендованы компоненты, соответствующие вирусам:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09;

A/Darwin/1454/2025 (H3N2);

B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии B/Victoria.

Для препаратов, произведённых на культуре клеток или с использованием рекомбинантных технологий, рекомендации несколько отличаются для компонентов H3N2 и B.

Подробнее о том, почему в вакцине от гриппа в этом сезоне заменили сразу все три компонента, Life.ru рассказывал отдельно.

Когда начинается вакцинация от гриппа в 2026 году

Всероссийской прививочной кампании против гриппа Роспотребнадзор дал старт 2 сентября 2026 года. К этому моменту вакцины уже начали поступать в российские регионы. Федеральная задача на сезон — охватить вакцинацией до 60% населения и не менее 75% граждан из групп риска.

Оптимальное время для прививки — сентябрь и октябрь. После вакцинации защитный иммунный ответ формируется не моментально: Роспотребнадзор ориентирует примерно на две-три недели. Поэтому откладывать прививку до начала массового подъёма заболеваемости нежелательно.

Если сентябрь и октябрь пропущены, это не означает, что прививаться уже бессмысленно. Возможность вакцинации позже зависит от эпидемиологической ситуации, наличия препарата и состояния человека — этот вопрос лучше уточнить в поликлинике.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предупредила, что в Россию могут прийти варианты A(H3N2) и A(H1N1), активно циркулировавшие в Южном полушарии и отличающиеся от ранее распространённых вариантов. У части населения может не быть достаточной иммунной защиты к ним. Именно эти изменения учитывались при обновлении вакцин на новый сезон.

Подробнее о новых вариантах гриппа и предупреждении Роспотребнадзора читайте в отдельном материале Life.ru.

Как часто делать прививку от гриппа детям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Где делают прививку от гриппа в 2026 году

Бесплатная вакцинация в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится в государственных медицинских организациях. Прививочные бригады также могут работать по месту учёбы и работы.

Какие вакцины от гриппа существуют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe

Вакцинация от гриппа в Москве в 2026 году

В Москве сезонная вакцинация стартовала 4 сентября 2026 года. Прививку уже можно бесплатно сделать во всех городских поликлиниках. В дополнение к стационарным кабинетам город объявил об открытии 18 мобильных пунктов возле станций метро, МЦК и МЦД. Они должны работать без выходных и без предварительной записи.

Мобильные точки предусмотрены в том числе для Зеленограда и Новой Москвы. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр.

Для работающих москвичей организуют выездные прививочные бригады непосредственно на предприятия. Такой формат позволяет провести вакцинацию сотрудников без отдельного визита каждого человека в поликлинику.

Вакцинация детей в Москве

В школах и детских садах Москвы работают выездные медицинские бригады. В 2026 году для детей, как и годом ранее, применяется вакцина «Ультрикс Квадри», которую можно использовать с шестимесячного возраста.

Ребёнка вакцинируют только после предварительного согласия родителя или законного представителя. Его можно оформить электронно либо на бумажном бланке. Непосредственно перед процедурой врач осматривает ребёнка и измеряет температуру.

С какого возраста можно делать прививку от гриппа детям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге в 2026 году

В Санкт-Петербурге прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Городские медицинские учреждения в конце августа — начале сентября уже публикуют актуальные графики вакцинации на сезон 2026–2027 годов. Оптимальным периодом городские власти называют сентябрь–октябрь.

График дополнительных и выездных пунктов может различаться по районам, поэтому перед визитом лучше проверить сайт своей поликлиники или районной администрации.

Когда начинается вакцинация в других регионах

Кампания стартует в начале сентября, но конкретные даты поступления вакцины и работы мобильных пунктов регионы определяют самостоятельно. Дату и адреса пунктов нужно проверять на сайте регионального Минздрава или поликлиники.

Какие вакцины от гриппа применяют в 2026 году

Главное изменение сезона 2026–2027 — не название конкретного препарата, а полное обновление штаммового состава. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, одновременно заменили два компонента гриппа А и компонент гриппа B.

Речь идёт об актуализации компонентов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и линии B/Victoria.

Конкретные торговые наименования вакцин различаются в зависимости от региона, медицинской организации и категории пациента. Поэтому вопрос «какую вакцину от гриппа делают в поликлинике» лучше уточнять непосредственно перед визитом.

В московской городской кампании применяются инактивированные вакцины: они не содержат живого вируса, способного вызвать грипп. Для детей власти Москвы отдельно назвали «Ультрикс Квадри».

Важно отличать штаммовый состав от количества компонентов, зарегистрированного названия препарата и технологии производства. Подбирать конкретную вакцину по рекламному названию самостоятельно не требуется: врач учитывает возраст, противопоказания и инструкцию препарата.

Прививка от гриппа детям

По Национальному календарю вакцинация против гриппа предусмотрена для детей с шести месяцев, школьников и ряда других категорий населения.

Для ребёнка особенно важно учитывать возрастные ограничения конкретной вакцины и схему введения. У детей, которые раньше не вакцинировались против гриппа, схема в некоторых возрастных группах может отличаться, поэтому её определяет педиатр в соответствии с инструкцией используемого препарата.

Перед прививкой ребёнка осматривает врач. Если есть температура, признаки острого заболевания или обострение хронической болезни, вакцинацию могут перенести.

В школах и детских садах прививка также не проводится автоматически: необходимо согласие родителей или законных представителей. Например, в Москве в 2026 году его принимают как в электронной форме, так и на бумаге.

Кому вакцинация от гриппа особенно рекомендована

Грипп представляет повышенный риск осложнений для определённых групп. В Национальный календарь профилактических прививок входят, в частности:

дети с шести месяцев и школьники;

студенты;

беременные женщины;

люди старше 60 лет;

люди с хроническими заболеваниями;

медицинские и педагогические работники;

сотрудники транспорта, торговли, коммунальной и социальной сферы;

работники МФЦ и ряда других профессий с большим количеством контактов;

призывники и некоторые другие категории.

Роспотребнадзор отдельно подчёркивает важность вакцинации детей, беременных, людей с хроническими заболеваниями, граждан старше 60 лет и медицинских работников. Для групп риска в эпидсезоне 2026–2027 годов планируется охват вакцинацией не менее 75%.

Для людей с хроническими заболеваниями прививка не является автоматически противопоказанной — наоборот, многие из них относятся к группам повышенного риска тяжёлого течения.

Противопоказания к прививке от гриппа

Окончательное решение о возможности вакцинации принимает медицинский работник с учётом состояния пациента и инструкции конкретного препарата.

К основным причинам перенести или отказаться от вакцинации могут относиться:

острое заболевание с повышенной температурой;

обострение хронической болезни — вакцинацию обычно переносят до ремиссии;

тяжёлая аллергическая реакция на предыдущую дозу противогриппозной вакцины;

установленная гиперчувствительность к компонентам конкретного препарата.

Для отдельных вакцин, произведённых с использованием куриных эмбрионов, в инструкции может иметь значение тяжёлая аллергическая реакция на белок куриного яйца. Поэтому не стоит самостоятельно объявлять любую пищевую аллергию абсолютным противопоказанием: решение зависит от характера реакции и используемой вакцины.

Беременность сама по себе противопоказанием к вакцинации против гриппа не является. Напротив, беременные входят в Национальный календарь профилактических прививок и относятся к группам, которым Роспотребнадзор уделяет особое внимание.

Советы врачей: как подготовиться к вакцинации

Полезно придерживаться нескольких простых правил:

Оцените самочувствие. При температуре или выраженных признаках острой инфекции сообщите об этом врачу. Расскажите об аллергиях и прошлых реакциях. Особенно если ранее была тяжёлая реакция после вакцинации. Уточните препарат. Возрастные ограничения и противопоказания могут различаться. Не откладывайте до эпидемического подъёма. Оптимальным временем в 2026 году Роспотребнадзор называет сентябрь и октябрь. Помните, что иммунитет формируется не сразу. Организму нужно примерно две-три недели.

После прививки можно вести обычный образ жизни, если врач не дал индивидуальных рекомендаций. При выраженном ухудшении самочувствия следует обратиться за медицинской помощью.

Вакцинация остаётся главным специфическим способом профилактики гриппа, но не отменяет обычных мер защиты в сезон респираторных инфекций: мытья рук, проветривания помещений и разумного сокращения контактов с заболевшими. Другие способы снизить риск сезонных болезней Life.ru собрал в материале «Как не болеть осенью».

Авторы Кирилл Золотарев