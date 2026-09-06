Токсическая нагрузка: почему «закалять» ребёнка эхинацеей и витамином С — плохая идея
Врач Мельник: Попытки укрепить иммунитет детей эхинацеей опасны для здоровья
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Иммуномодуляторы, ударные дозы витамина С, фитотерапия и сиропы с эхинацеей не защитят ребёнка от простуд в начале учебного года, а лишь увеличат токсическую нагрузку на печень и почки, предупредила педиатр Екатерина Мельник. По её словам, иммунитет — это сложный биологический механизм, на который невозможно точечно повлиять одной таблеткой.
Для школьника болеть респираторными инфекциями от шести до восьми раз в год является физиологической нормой, если болезнь протекает без тяжёлых осложнений. Зато препараты эхинацеи несут риск аллергических реакций.
«То же касается ударных доз витамина С или фитопрепаратов — их профилактический приём не снижает частоту заболеваемости ОРВИ у детей», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Большинство продаваемых иммуномодуляторов и противовирусных средств широкого спектра действия не имеют клинической базы эффективности и не подтверждены исследованиями. Попытки нагружать организм синтетическими стимуляторами создают лишь иллюзию защиты, резюмировала специалист.
К слову, частые ОРВИ у детей, которые начинают посещать детский сад или школу, могут быть нормальным процессом знакомства иммунной системы с вирусами. Родителям не стоит пугаться, если ребёнок регулярно простужается, но каждый раз нормально выздоравливает.
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