Маленький организм учится: когда за частые ОРВИ у ребёнка не стоит переживать

Частые ОРВИ у детей, которые начинают посещать детский сад или школу, могут быть нормальным процессом знакомства иммунной системы с вирусами, заявил врач-терапевт Филипп Кузьменко. По его словам, родителям не стоит пугаться, если ребёнок регулярно простужается, но каждый раз нормально выздоравливает.

«Если ваш ребёнок болеет часто, но выздоравливает, в этом нет ничего плохого», — подчеркнул собеседник 360.ru.

С возрастом частота таких заболеваний обычно сокращается, так как иммунная система накапливает опыт борьбы с различными инфекциями. Бояться нужно только в тех случаях, когда каждое заболевание заканчивается госпитализацией. Эксперт призвал не пытаться лечить каждую простуду большим количеством препаратов.

При обычной вирусной инфекции основную работу выполняет иммунитет, а родители могут обеспечить хорошие условия: частое проветривание, обильное питьё, покой и парацетамол при повышении температуры. При появлении тревожных симптомов необходима срочная медицинская помощь. К ним врач отнёс одышку, затруднение дыхания, сыпь и неврологические симптомы.

Ранее педиатр объяснила, как избежать простуды в начале школьного года и подготовить ребёнка к сезону ОРВИ. Сентябрьский всплеск детских заболеваний обычно связан не с ослаблением иммунитета после каникул, а с другими факторами.