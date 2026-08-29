Тыква, скумбрия и орехи: В Роскачестве рассказали, чем питаться перед сезоном простуд

Тыква, морковь, жирная рыба, яйца, орехи и бобовые помогут разнообразить рацион перед сезоном простуд. На продукты, содержащие витамины А, С и D, а также цинк, селен и омега-3 жирные кислоты, рассказали Life.ru в Центре компетенций в области функционального питания Роскачества.

Эксперты отметили, что осенью стоит делать упор на доступные сезонные овощи. Так, тыква и морковь содержат каротиноиды — предшественники витамина А, а также клетчатку, необходимую для нормальной работы пищеварительной системы.

Источниками витамина D и омега-3 в рационе могут стать жирная рыба, например скумбрия, и яйца. Цинк содержится в говядине, бобовых и орехах, а селен — в мясе птицы и морепродуктах.

При этом отдельные витамины или продукты нельзя считать гарантированной защитой от ОРВИ. Для профилактики сезонных инфекций значение имеют комплексный рацион, сон, физическая активность и другие меры, а наиболее эффективным способом защиты от тяжёлого гриппа остаётся вакцинация.

В Роскачестве также напомнили о функциональных продуктах, дополнительно обогащённых витаминами, минералами, пищевыми волокнами или пробиотиками. Однако перед серьёзным изменением рациона или приёмом дополнительных нутриентов, особенно при хронических заболеваниях, специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом.

Ранее Life.ru рассказывал, как подготовить иммунитет к осени и почему создать «летний запас» всех витаминов не получится. Врач Марина Мелешина объясняла, что водорастворимые витамины, в частности С и группы B, не накапливаются в организме надолго и должны регулярно поступать с пищей. Поэтому вместо попыток «наесться витаминами впрок» специалист советовала придерживаться разнообразного рациона в течение всего года.