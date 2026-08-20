Днём жара, ночью иней: Врач объяснил массовые простуды после Яблочного спаса

Каждый год после Яблочного спаса многие россияне внезапно начинают болеть, несмотря на ещё сохраняющуюся высокую температуру воздуха. Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru объяснил, с чем связан этот сезонный всплеск простуд.

Самое главное — ни в коем случае не допускать контрастных встрясок для организма. Когда после дневного зноя наступает холодная ночь, нужно обязательно что-то на себя накинуть, как бы жарко ни казалось изначально. Именно отсюда растут все наши проблемы. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог, терапевт

Ситуация с болезнями летом связана с несколькими факторами. По словам специалиста, один из них — поездки в другие регионы и страны, где есть свой эпидемиологический оазис. Люди сталкиваются с непривычными для них инфекциями и большим количеством новых контактов, а во время массового отдыха повышается вероятность передачи вирусов.

Ещё одним фактором Кондрахин назвал резкие изменения условий окружающей среды — например, переход с жары в помещение с работающим кондиционером и обратно. По словам специалиста, такие перепады могут быть дополнительной нагрузкой для организма, особенно если человек одновременно испытывает перегрев или обезвоживание.

«Постоянные перепады — то жарко, то кондиционер, то опять жарко — приводят к тому, что в один прекрасный момент организм не справляется. С одной стороны, мы приехали в страну загорать и купаться, поэтому никуда не можем деться от жары, а с другой стороны, мы от неё устаём и ищем прохладу», — рассказал Кондрахин.

Третий этап — употребление холодных напитков в охлаждённом пространстве, из-за чего иммунитет снижается, слизистая нарушает свою эффективность, и мы снова болеем.

Кондрахин также связал летнюю заболеваемость с массовыми перемещениями людей. На курортах и в других местах отдыха люди из разных регионов оказываются в тесном контакте друг с другом, что создаёт условия для распространения вирусов.

«Поэтому летом вирусная заболеваемость сохраняется, в поликлиниках полная запись. Причина проста: мы находимся близко друг к другу, большое количество людей съезжается из разных регионов, и мы обмениваемся привезёнными вирусами», — пояснил специалист.

По словам врача, резкая смена температуры особенно заметна в августе, когда после жаркого дня вечера и ночи становятся значительно прохладнее, а кое-где уже можно заметить иней. В таких условиях специалист советует учитывать погоду и не оставаться на улице в лёгкой одежде после наступления холодов. Кондрахин заметил, что в данном случае нельзя допускать подобных контрастных встрясок для организма.

«Поэтому я бы сказал, что вопрос не в Яблочном спасе. Летняя ситуация с болезнями связана с миграцией населения, активным использованием кондиционеров и выездом в места с высокой инсоляцией. Солнце — это хорошо, но когда его слишком много, мы теряем способность защищаться, потому что избыток ультрафиолета перегружает иммунитет и снижает иммунный ответ», — резюмировал Кондрахин.

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