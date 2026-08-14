Онищенко пообещал россиянам сезон без эпидемии гриппа

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в текущем сезоне масштабной вспышки гриппа, носящей пандемический характер, ожидать не стоит. По словам эксперта, прогноз основан на высокой эффективности обновленной четырёхвалентной вакцины, в состав которой были внесены необходимые коррективы для защиты от актуальных штаммов вирусов типов А и B.

«По прогнозу, вероятность которого очень высока, пандемического подъема (заболеваемости гриппом) не будет», — приводит РИА «Новости» слова академика.

При этом он отметил, что возникновение пандемического штамма в обозримом будущем неизбежно, невзирая на текущие обстоятельства.

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