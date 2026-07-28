Школам дали рекомендации на случай роста заболеваемости ОРВИ и CoViD-19

В преддверии нового эпидемического сезона Роспотребнадзор обновил рекомендации для регионов. В документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой, говорится, что при значительном росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией местные власти должны своевременно вводить ограничительные меры. Об этом передаёт РИА «Новости».

В частности, регионам рекомендовано приостанавливать учебный процесс в школах, если суммарно по причине заболевания гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 отсутствует более 20% учеников. Кроме того, в период подъёма заболеваемости предлагается своевременно отменять массовые культурные и спортивные мероприятия.

Также ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первая волна сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается уже в начале сентября. Она подчеркнула, что соблюдение мер профилактики может сделать старт нового эпидемического сезона менее напряжённым, чем годом ранее. Кроме того, Попова сообщила, что уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача, посвящённое профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.