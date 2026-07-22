Россиянам назвали месяц, когда грипп снова пойдёт в наступление

Первая волна сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается уже в начале сентября. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидсезон 2026-2027 года, безусловно, начнётся в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков», — сказал она.

Она подчеркнула, что соблюдение мер профилактики может сделать старт нового эпидемического сезона менее напряжённым, чем годом ранее. Кроме того, Попова сообщила, что уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача, посвящённое профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Ранее Life.ru рассказывал о наиболее распространённых ошибках, которые пожилые люди совершают при лечении гриппа. Одной из главных проблем становится то, что заболевание нередко принимают за обычную простуду.