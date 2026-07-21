Топ ошибок при лечении гриппа у пожилых людей – 3 пункта от гериатра

Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции помогает не только снизить риск заболеваний, но и способствует увеличению продолжительности жизни, заявили в Минздраве. А вот при лечении этих заболеваний многие пожилые люди совершают ошибки. Их в беседе с Life.ru перечислил врач-гериатр Валерий Новоселов.

Ошибка 1: Принять грипп за лёгкое ОРВИ

Грипп в старческом возрасте часто протекает атипично. Нередко отсутствует температурная реакция, и пожилые люди пропускают этот момент, думая, что это легкое ОРВИ или просто недомогание. В силу этого они упускают время, когда заболевание переходит в более тяжелую стадию и присоединяется пневмония, начинают лечиться привычными таблетками, которые сами себе назначили. Это первая ошибка. Валерий Новоселов Врач-гериатр

Ошибка 2: Приём антибиотиков при вирусных заболеваниях

Вторая проблема заключается в бесконтрольном использовании антибиотиков. Дело в том, что причина заболевания — вирусная, а антибиотики на вирусы не действуют, но пожилые очень любят сами себе их назначать.

«Наш организм нельзя рассматривать просто как сумму клеток или органов; у нас есть микробиом — внутри нас и на поверхности тела живет огромное количество полезных вирусов, бактерий, архей и грибов. Это важный симбиоз. Принимая антибиотики без нужды, мы убиваем часть своей флоры», — объяснил Валерий Новоселов.

Ошибка 3: Лечиться только народными средствами

По словам врача, подышать над картошкой — это не самое плохое средство. С возрастом эластичность тканей падает, возникает сухость, а влажный пар создает физиотерапевтический эффект, чем-то похожий на морской воздух. Тем не менее, основной принцип — несомненно, нужно идти к врачам, предупреждает Новоселов.

«Чем плох этот вирус: он бьет по трем категориям граждан. Это дети, беременные женщины и старики. Пожилые люди — самая проблемная группа в силу возрастных изменений. Вирус гриппа бьет в основном по сердечно-сосудистой и нервной системам, это очень важно. Организм пожилого человека — это организм с множеством сопутствующих заболеваний, и реакция его непредсказуема», — заключил гериатр.