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1 июля, 06:33

Тяжелее ковида: Российских туристов на Бали скашивает эпидемия гонконгского гриппа

На Бали десятки российских туристов заразились гонконгским гриппом

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Десятки российских туристов и релокантов на Бали жалуются на заражение гонконгским гриппом — вирус переносится тяжелее, чем ковид. Об этом они пишут в соцсетях.

Туристы на Бали жалуются на заражение гонконгским гриппом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ why_not_valeria

По их словам, сейчас на острове массово болеют и сами путешественники, и их знакомые. Болезнь начинается как простуда, но через несколько часов резко поднимается температура, начинается сильная головная боль, ломота и изнуряющий кашель. У некоторых добавляются тошнота и рвота. К седьмому дню жар обычно спадает, но слабость и головные боли могут держаться несколько недель. Многие отмечают, что ковид они перенесли легче.

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Ранее учёные обнаружили в России более 30 неизвестных вирусов у клещей и комаров. Исследовали образцы из 50 регионов — от клещей, комаров, грызунов и летучих мышей. Всего проанализировали материалы от 20 тысяч переносчиков и животных.

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