У россиянки, впавшей в кому на Бали после вина, зрачки не реагируют на свет

Российская туристка Анна находится в коме на Бали. Причиной стало отравление местным алкоголем. По словам подруги пострадавшей, зрачки девушки перестали реагировать на свет.

Вечером отдыхающая выпила два бокала вина. Ночью её начало тошнить, а утром молодой человек повёз девушку в больницу. По дороге у неё начались судороги, и она потеряла сознание. Сейчас пациентка подключена к аппарату ИВЛ.

«Эта марка достаточно известная на Бали. Но видимо, её подделывают», — рассказала собеседница 360.ru. Она предполагает, что в напиток добавили метиловый спирт. Экспертиза не смогла найти его в крови — метанол быстро распадается, но сохранилась недопитая бутылка.

Друзья нашли русского врача, который согласился вести больную. Теперь они ищут аппарат для электроэнцефалографии, чтобы определить, жив ли мозг. Также нужны деньги на перевоз в другую клинику.

У Анны есть 75-летняя мать в Сочи. Пенсионерка готова продать квартиру, чтобы спасти дочь, однако приятели не хотят этого допускать. Сама пострадавшая пока нетранспортабельна — у неё начался сепсис.

Молодой человек Анны не пил отравленный напиток. Он с первого дня находится рядом: бегает по инстанциям, оформляет бумаги, поддерживает любимую. Подруга называет его настоящим героем. Сама она сейчас во Вьетнаме и не может прилететь из-за проблем с документами.

Напомним, на Бали двое российских туристов отравились, отведав местного вина. Один человек погиб, а жительница Сочи впала в кому и оказалась на ИВЛ. За три дня лечения без страховки она задолжала 425 миллионов рупий (почти 2 миллиона рублей).