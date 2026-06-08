У российской туристки, впавшей в кому после бокала вина на Бали, начался сепсис

У туристки из Сочи, которая впала в кому после бокала вина на Бали, начался сепсис. Перевести девушку из туристической клиники в государственную пока не могут из-за долга за лечение в 2,5 млн рублей. Об этом пишет Kub Mash.

Анна прилетела на остров вместе с молодым человеком 31 мая. По словам друзей, вечером она выпила местное вино, купленное в магазине у дороги. Через несколько часов у туристки появились тошнота, озноб и светобоязнь, а по пути в больницу начались судороги.

Шестые сутки девушка находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Назначенные ранее антибиотики результата не дали, сейчас у неё развивается сепсис. Стоимость лечения уже приблизилась к 2,5 млн рублей. Родные говорят, что перевести Анну в государственную больницу смогут только при наличии мест и после погашения задолженности перед клиникой.

Близкие также рассказали, что медучреждение запрашивало бутылку вина для экспертизы, но затем вернуло её обратно.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Бали двое российских туристов отравились, отведав местного вина. Один человек погиб, а жительница Сочи впала в кому и оказалась на ИВЛ. За три дня лечения без страховки она задолжала 425 миллионов рупий (почти 2 миллиона рублей).