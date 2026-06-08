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Регион
8 июня, 13:48

У российской туристки, впавшей в кому после бокала вина на Бали, начался сепсис

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ammonite

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ammonite

У туристки из Сочи, которая впала в кому после бокала вина на Бали, начался сепсис. Перевести девушку из туристической клиники в государственную пока не могут из-за долга за лечение в 2,5 млн рублей. Об этом пишет Kub Mash.

Анна прилетела на остров вместе с молодым человеком 31 мая. По словам друзей, вечером она выпила местное вино, купленное в магазине у дороги. Через несколько часов у туристки появились тошнота, озноб и светобоязнь, а по пути в больницу начались судороги.

Шестые сутки девушка находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Назначенные ранее антибиотики результата не дали, сейчас у неё развивается сепсис. Стоимость лечения уже приблизилась к 2,5 млн рублей. Родные говорят, что перевести Анну в государственную больницу смогут только при наличии мест и после погашения задолженности перед клиникой.

Близкие также рассказали, что медучреждение запрашивало бутылку вина для экспертизы, но затем вернуло её обратно.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Бали двое российских туристов отравились, отведав местного вина. Один человек погиб, а жительница Сочи впала в кому и оказалась на ИВЛ. За три дня лечения без страховки она задолжала 425 миллионов рупий (почти 2 миллиона рублей).

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Владимир Озеров
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