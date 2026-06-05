В России призвали открыто говорить об осознанной культуре питья вина

Российское общество нуждается в откровенном разговоре о культуре питья — без ханжества и запретов, но с акцентом на осознанность и меру. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил президент группы компаний Simple Максим Каширин.

По словам предпринимателя, водка и пиво давно не нуждаются в рекламной поддержке — потребитель и так отлично знает, что это за продукты. А вот вино, которое могло бы стать менее вредной альтернативой и тому, и другому, остаётся для большинства граждан «недоизученной» территорией.

«Государство как будто бы стесняется про него говорить», — констатировал Каширин в комментарии «Ленте.ру».

Бизнесмен убеждён: нацию не нужно спаивать, но и избегать темы тоже неправильно. Людям следует объяснять, в чём польза и вред разных напитков, чтобы они делали выбор осознанно, а не по принципу «запретный плод сладок».

«Надо не загонять всё это в ситуацию, когда мы об этом не можем говорить. А то как в СССР — секса нет, но дети есть», — подчеркнул глава Simple, выразив надежду, что глобальный поворот в этом вопросе когда-нибудь случится.

Ранее Life.ru рассказывал, что правительство Грузии намерено выставить на аукцион уникальное винное собрание, которое принадлежало генсеку ЦК ВКП(б) Иосифу Сталину — всего в подвалах насчитывается около 40 тысяч редчайших бутылок грузинского и французского происхождения. Основу коллекции составляют бордоские вина из знаменитых поместий, которые до революции 1917 года хранились в погребах дома Романовых, а затем были конфискованы советской властью. Позже советский лидер лично дополнил собрание любимыми грузинскими сортами.