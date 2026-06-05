Назван главный конкурент российских вин в 2026 году

В 2026 году основным конкурентом российских вин на внутреннем рынке стали грузинские напитки. Об этом в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ заявил президент группы компаний Simple Максим Каширин.

После того как власти подняли пошлины на вина из недружественных стран (Франции, Италии), продукция Старого Света ослабла. Однако поставки из Грузии идут в «добрососедском» режиме — на них не распространяются повышенные импортные сборы.

«Всё конкурирует с Россией, грубо говоря. <...> Грузинские вина остаются очень большим конкурентом российского вина. Вообще главный конкурент российских вин — это грузинские вина», — отметил эксперт.

В Грузии большие объёмы производства, особенно в эконом-сегменте, что позволяет местной продукции активно бороться за кошельки россиян. Напитки из ЮАР, Чили или Аргентины уступают из-за сложной логистики и издержек.

Каширин предупредил: если отечественные виноделы начнут резко поднимать цены, они освободят нишу, куда снова смогут зайти иностранцы. Заградительные меры имеют лаг эффективности — при перегибе они начнут работать во вред.

А ранее Life.ru писал, что экспорт ликёра из ЕС в Россию достиг исторического максимума. За месяц продажи европейского напитка на российском направлении составили почти 10 миллионов евро.