Экспорт ликёра из ЕС в Россию достиг исторического максимума

Экспорт ликёра из Евросоюза в Россию в марте взлетел почти втрое и достиг исторического максимума. К такому выводу пришли специалисты РИА «Новости», изучившие статистику Евростата.

За месяц продажи европейского напитка на российском направлении составили почти 10 миллионов евро. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Месячный прирост поставок также впечатляет — плюс 52,5%.

В марте наша страна закупала у объединения виски на 19 миллионов евро — рост в 2,4 раза. Также в списке позиций оказались виноградные настойки (5 миллионов, плюс треть), водка (1,2 миллиона, рост в 1,6 раза), джин и ром.

Продажи джина сократились на 7%, рома — сразу на 23%. Остальные виды крепкого алкоголя в сумме потянули на 3,4 миллиона, что на 29% выше прошлогодних показателей.

Если смотреть на итоги первого квартала, то лидером завоза стал виски — 46,8 миллиона евро. На втором месте ликёр (21,1 миллиона), затем следуют виноградные настойки (17,5 миллиона), водка, ром и джин.

