Коллекцию вин Сталина из 40 000 бутылок выставят на аукцион власти Грузии

Правительство Грузии готовится выставить на торги уникальную коллекцию вин, которую собирал генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин. Всего в погребах около 40 000 редких грузинских и французских экземпляров. Об этом сообщает агентство Reuters.

В состав коллекции входят французские вина из знаменитых поместий Бордо. До революции 1917 года эти бутылки хранились в погребах императорской семьи Романовых. После прихода к власти советское руководство конфисковало запасы. Позже Сталин лично дополнял собрание любимыми грузинскими сортами.

Владелец компании Gilauri Wines Иракли Гилаури сотрудничал с министерством сельского хозяйства Грузии в рамках проекта. Он сообщил агентству, что аукцион поможет вывести Грузию на «карту коллекционеров». Вырученные средства Тбилиси направит на открытие школы виноделия.

