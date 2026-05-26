26 мая, 05:10

Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за 23 тысячи долларов

Книга о Гарри Поттере. Обложка © ТАСС / АР / Matt Dunham

Редкий экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был продан в Великобритании за £17 тысяч (23 тыс. долларов). Об этом сообщила газета The Mirror.

Книга в мягкой обложке принадлежала жительнице Эдинбурга Катрине Макникол. По данным издания, женщина получила экземпляр в 1997 году от букинистического магазина, однако так и не успела его прочитать. Почти три десятилетия книга пролежала на чердаке в коробке с другими вещами и сохранилась практически в идеальном состоянии.

Торги прошли в английском Личфилде в аукционном доме Hansons. Организаторы назвали экземпляр крайне редким, подчеркнув его отличную сохранность.

Как отмечает газета, при первом выпуске издательство Bloomsbury Publishing не ожидало большого спроса и ограничилось небольшим тиражом: было напечатано около 500 книг в твердом переплёте и чуть более пяти тысяч экземпляров в мягкой обложке. Именно поэтому ранние издания серии о Гарри Поттере сегодня считаются одними из самых ценных современных книг среди коллекционеров.

Ранее Life.ru писал, что каждый третий россиянин старше 18 лет (31%) знаком с книгами о Гарри Поттере. При этом фильмы о знаменитом волшебнике оказались заметно популярнее: их смотрели 74% жителей страны.

Артём Гапоненко
