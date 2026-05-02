Большинство россиян смотрели фильмы о «Гарри Поттере»

Каждый третий россиянин старше 18 лет (31%) знаком с книгами о Гарри Поттере. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса. При этом фильмы о знаменитом волшебнике оказались заметно популярнее: их смотрели 74% жителей страны.

Молодёжь до 35 лет проявляет наибольший интерес к вселенной Гарри Поттера. Среди них 87% видели серию фильмов, а 45% читали произведения Джоан Роулинг.

Женщины чаще увлекаются этой темой, чем мужчины. Среди опрошенных дам 38% читали книги и 75% смотрели кино. Среди мужчин эти показатели составили 24% и 72% соответственно.

Ранее сообщалось, что тизер сериала «Гарри Поттер» побил рекорд просмотров в истории HBO. За первые 48 часов ролик собрал 277 миллионов просмотров на всех платформах. HBO готовит перезагрузку «Гарри Поттера». Премьера первого сезона состоится 25 декабря 2026 года. Всего снимут семь сезонов — по одному на каждую книгу. Это позволит максимально подробно и близко к оригиналу показать все события.