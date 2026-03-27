Гарри Поттер и жалкая пародия: сравниваем неповторимый оригинал с актёрским составом 2026 года

Когда в 2001 году на экраны вышел «Гарри Поттер и философский камень», мало кто сомневался в успехе, но вряд ли даже самые смелые фантазёры могли предугадать, что эти актёры навсегда станут «теми самыми» лицами для миллионов зрителей. Прошло уже больше двух десятилетий, и внезапно франшиза обретает новое дыхание! HBO обещает нам сериал, который станет самой детальной экранизацией легендарных книг про мальчика, который выжил. Но только вот любимых актёров в роли подростков-волшебников мы больше не увидим...Life.ru собрал новых главных героев из вселенной Гарри Поттера, чтобы посмотреть, как же изменились наши любимые персонажи. Вы с нами?

Кто сыграет нового Гарри Поттера?

История кастинга Гарри Поттера уже обросла легендами. Продюсеры долго не могли найти идеального мальчика, пока случайно не увидели Дэниела в спектакле. В первом фильме это был трогательный, немного неуклюжий 11-летний ребёнок с вечно взлохмаченными волосами и наивным взглядом. За 10 лет Дэниел прошёл путь от мальчика со шрамом до мрачного юноши, несущего бремя избранности в «Дарах смерти». Но кто же станет новым Гарри Поттером и сможет ли он сравниться с оригиналом?

В начале мая 2025 года стало известно, что кастинг в новый сериал завершён. Главного героя сыграет Доминик Маклафин. Юноша родился в 2013 году и уже успел сняться в комедии Grow, вышедшей в 2025 году. Как считаете, похож ли молодой шотландский актёр на привычного нам Гарри?

Рон Уизли: кто станет лучшим другом Гарри Поттера 2026?

В 2001 году роль лучшего друга Поттера исполнил Руперт Гринт. Зрители полюбили его за яркую мимику, вечно полный рот еды и способность оставаться в тени Гарри, но при этом быть настоящим героем. С возрастом Руперт сумел сохранить в персонаже ту самую искру, которая делала его душой компании. Справится ли с этой задачей новый актёр?

Здесь нас ждёт необычное решение: утверждены сразу два актёра. Маленького Рона сыграет Аластер Стаут, а более взрослую версию — Луис Шелтон. Кстати, Шелтон появится уже в первом сезоне. Что думаете об этом?

Гермиона: кто сыграет самую умную девушку?

Как мы все знаем, роль отличницы досталась Эмме Уотсон. По мнению фанатов, актриса буквально стала эталоном Гермионы Грейнджер. Зрители наблюдали, как слегка заносчивая «всезнайка» превратилась в сильную и уверенную ведьму, чья преданность друзьям стала ключевой частью истории. Сможет ли новая актриса стать достойной заменой Эммы?

Волшебницу в новом серале про Гарри Поттера сыграет Арабелла Стэнтон. Некоторые фанаты считают, что девушка не подходит на эту роль, а другие отмечают, что юная актриса больше похожа на книжную Грейнджер, чем Эмма. Ну а выводы мы, конечно, сможем сделать только после выхода первого сезона, который, к слову, планируется на 25 декабря 2026 года. А что вы думаете о таком выборе актрисы?

Новый Драко Малфой

Том Фелтон прошёл кастинг, будучи блондином с «улыбкой хулигана», и превратил второстепенного антагониста в культового персонажа. Фанаты полюбили Драко не за его реплики, а за развитие персонажа: от избалованного мальчишки до сломленного юноши, оказавшегося на тёмной стороне. Сможет ли новый Драко Малфой показать зрителям глубокую психологию и развитие персонажа так же, как это сделал Том?

Известно, что роль Драко Малфоя в предстоящем сериале «Гарри Поттер» от HBO исполнит британский актёр Локс Пратт. Сам юноша считает, что в сериале мы увидим гораздо больше, чем в книгах. Также молодой человек отмечает, что персонажа часто воспринимают как простого злодея, хотя в нём гораздо больше сложных черт. Партт заверяет, что в герое гораздо больше глубины! Уже хотите посмотреть на него в сериале?

Северус Снейп: Мастер зельеварения и двойной игры

Это тот случай, когда актёр настолько сросся с ролью, что заменить его кажется почти невозможным. Алан Рикман знал главный секрет Снейпа с самого начала съёмок, и это ощущалось в каждом его взгляде. Его образ — это холод, сарказм и скрытая трагедия. Кем же можно заменить настоящего профессора Снейпа?

На роль всеми любимого профессора был утверждён британский актёр ганского происхождения — Паапа Эссьеду. После того, как эта новость разлетелась по Интернету, Паапа столкнулся с резкой реакцией в Сети, вплоть до угроз. Видимо, это были самые ярые фанаты вселенной Гарри Поттера... А вы что думаете о новом Северусе Снейпе?

Новый Дамблдор: кто заменит нам любимого персонажа?

Как известно, в первой экранизации роль Альбуса Дамблдора досталась Ричарду Харри. Но, к сожалению, актёр не смог принять участие в съёмках всех частей истории. Как мы знаем, знаменитый ирландский актёр скончался в 2002 году, вскоре после выхода первого фильма. После его смерти роль директора школы для волшебников исполнил Майкл Гэмбон. Актёр сумел привнести в образ больше динамики и энергии. Кто же сыграет Альбуса в новом сериале?

Пожалуй, одна из самых важных ролей в сериале досталась Джону Литгоу, известному по сериалам «Декстер» и «Корона». Он уже официально подтвердил своё участие в проекте, отметив, что съёмки займут около восьми лет, а на момент их завершения ему будет около 87 лет! Это прекрасная возможность взглянуть на персонажа с ещё одной стороны. Кто знает, каким получится Дамблдор на этот раз...

Наш любимый Хагрид! Кто его сыграет?

Трудно представить того, кто смог бы заменить нам этого душку! Робби Колтрейн был Хагридом не только по росту, но и по масштабу личности. Он подарил персонажу ту невероятную теплоту, детскую наивность и гигантское сердце, которое разрывалось за каждого ученика. Его фраза «Ты волшебник, Гарри» стала символом целого поколения. Давайте узнаем, кого же выбрали на роль Хагрида в новом сериале?

Сначала фанаты восприняли эту новость с опаской, но потом пришло осознание гениальности выбора. Ник Фрост, звезда «Зомби по имени Шон» и давний друг Саймона Пегга, имеет колоссальный опыт в комедии, но при этом он доказал свою драматическую глубину. Его Хагрид, вероятно, будет более неуклюжим, но таким же преданным. Фросту предстоит сделать трудное: не копировать Колтрейна, а сохранить ту самую «сущность Хагрида» и любовь ко всему живому!

Новая заместитель директора

Мэгги Смит привнесла в роль заместителя директора полюбившуюся нам британскую чопорность, за которой скрывалась бесстрашная воительница. Её Макгонагалл могла одним взглядом заставить замолчать близнецов Уизли, но при этом она была готова встать плечом к плечу с Гарри против Снежного дракона!

А в сериале роль заместителя директора сыграет Джанет Мактир, известная по сериалам «Озарк» и «Меню». Фанаты ожидают, что она воплотит образ строгой, но справедливой женщины из Хогвартса, заменив Мэгги Смит из оригинальной кинофраншизы. Кто у нас дальше?

Кто сыграет владельца магазина на Косом переулке?

Великий мастер с глазами безумного учёного и тихим голосом. Несмотря на крошечное экранное время, Джон Хёрт создал фундаментальный образ «таинственного старика в лавке», который знает о магии больше, чем кто-либо. Кому же досталась роль мастера по изготовлению волшебных палочек?

Вы удивитесь, но роль Олливандера в новом сериале исполнит британский актёр Антон Лессер. Лессер известен по ролям Квиберна в «Игре престолов», а также работам в сериалах «Андор», «Корона» и «1899». Олливандер в его исполнении ожидается более значимым персонажем с большим экранным временем!

Новый Дадли: кто сыграет кузена Гарри?

Когда в первых фильмах на экране появлялся Дадли, зрители одновременно смеялись и ненавидели этого гигантского мальчишку в клетчатых штанах. Гарри Меллинг стал олицетворением испорченности. Его Дадли — это не просто двоюродный брат-мучитель, а целый феномен бытового тиранства, который к финалу саги неожиданно получил одну из самых трогательных сцен прощания.

В новом сериале «Гарри Поттер» от HBO роль Дадли Дурсля исполнит актёр Эймос Китсон. Насколько известно, для молодого человека это станет первым опытом работы на съёмочной площадке. Стоит ли ожидать от Эймоса гениальной игры? Пока мы знаем только то, что юноша активно готовится к роли и даже посетил дом Дурсля в студии Гарри Поттера!

Новая Петунья Дурсль: кто сыграет тётю Гарри Поттера?

Фиона Шоу создала образ, который заставил зрителей ненавидеть Петунью так же сильно, как её сын Дадли ненавидел Гарри. За её вытянутой шеей, идеально уложенными волосами и вечным недовольством скрывалась глубокая травма: зависть к сестре, которая оказалась «особенной». Фиона Шоу сыграла эту горечь так мастерски, что даже в сцене прощания в «Дарах смерти», где Петунья на мгновение замирает перед тем, как уйти, зрители чувствовали эту многолетнюю внутреннюю борьбу. Чего нам ожидать от новой Петуньи?

Роль тёти главного героя досталась Бел Паули, британской актрисе, известной по сериалам «Властелины воздуха», «Маленький огонёк» и «Утреннее шоу». Многие фанаты уверены, что девушка не совсем подходит на роль злой мачехи. А как вы оцениваете выбор актрисы?

Так или иначе, но классика остаётся классикой, а новый взгляд — это всегда риск. Смогут ли новые лица затмить наших любимых актёров? Увидим. Выход первого сезона планируется на декабрь этого года, HBO обещает, что мы будем в восторге. Уже ждёте премьеру?