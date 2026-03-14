Торт «Пьяная вишня»: классический рецепт с фото и пошаговой инструкцией в домашних условиях Оглавление История торта: немецкая классика в советской интерпретации Ингредиенты для классического торта «Пьяная вишня» Шаг 1. Готовим бисквит Шаг 2. Делаем «коробочку» из бисквита Шаг 3. Готовим крем и начинку Шаг 4. Собираем торт Шаг 5. Украшаем торт глазурью Топ-5 советов от опытных домохозяек Соблюдайте температурный режим Чем можно заменить коньяк Безалкогольная «Пьяная вишня» Дайте торту время Как хранить торт «Пьяная вишня» Как приготовить торт «Пьяная вишня» в домашних условиях? Пошаговый рецепт с фото, ингредиенты и советы — в материале Life.ru 14 марта, 07:01 Торт «Пьяная вишня» — как приготовить в домашних условиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jokhio45

Торт «Пьяная вишня» — это настоящая классика десертов: нежные шоколадные коржи, аромат коньяка и кислинка вишни, идеально оттеняющая сладость масляного крема. Life.ru подготовил для вас проверенный пошаговый рецепт, чтобы вы без труда смогли воспроизвести этот кулинарный шедевр у себя на кухне.

История торта: немецкая классика в советской интерпретации

История торта «Пьяная вишня» неразрывно связана с его знаменитым немецким предшественником — тортом «Шварцвальд» (Schwarzwälder Kirschtorte), или «Чёрный лес». Этот классический десерт, появившийся ещё в начале XX века, покорил Европу своим изысканным сочетанием шоколадных бисквитных коржей, пропитанных вишнёвым шнапсом, воздушных взбитых сливок и сочной вишни. Именно эта гармония вкусов — шоколада, вишни и алкоголя — вдохновила советских кондитеров на создание собственной интерпретации.

В эпоху 70–80-х годов, когда ингредиенты вроде свежих сливок или вишнёвого ликера были дефицитом, торт «Пьяная вишня» стал гениальной адаптацией того самого «Шварцвальда». Советские хозяйки и профессиональные повара творчески переработали рецепт под реалии того времени. Вместо бисквита, пропитанного Kirschwasser, они использовали шоколадный корж, который пропитывали коньячным соком от замоченной вишни. Сливки заменили более доступным и стабильным масляным кремом, который хорошо держал форму.

Самобытный советский торт вобрал в себя ту самую «пьяную» нотку, ставшую его визитной карточкой, и обрёл уникальную конструкцию «коробочки» с начинкой из бисквитной крошки, ягод и крема. Со временем «Пьяная вишня» полностью отделилась от своего прообраза, превратившись в кулинарную классику, оставаясь при этом оммажем идее немецкого торта.

Ингредиенты для классического торта «Пьяная вишня»

Крем для торта «Пьяная вишня». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Для бисквита нам потребуются:

яйца куриные — 3 штуки,

сахар — 450 г,

пшеничная мука — 3 стакана,

молоко — 1,5 стакана,

растительное масло — 150 г,

кипяток — 1 стакан (неполный),

какао — 13 столовых ложек,

разрыхлитель — 2 чайные ложки,

сода — 2 чайные ложки.

Для крема:

сливочное масло — 250 г,

молоко сгущённое — 400 г,

какао — 3 столовые ложки,

коньяк из-под вишни — 4 столовые ложки.

Для глазури:

шоколад чёрный горький — 100 г,

сливочное масло — 50 г,

сахарная пудра — 4 столовые ложки,

какао — 2 столовые ложки,

крахмал — 1 столовая ложка,

коньяк из-под вишни — 4 столовые ложки.

Для начинки:

вишня — 3 стакана,

коньяк — 1 стакан.

Вишню для торта готовим заранее. Для этого берём свежую или замороженную вишню, достаём при необходимости косточки, заливаем коньяком, чтобы он покрывал вишню полностью, и оставляем на сутки. Отдельно заливаем коньяком 10 самых крупных и красивых ягод с косточкой.

Шаг 1. Готовим бисквит

Бисквит для торта «Пьяная вишня» — рецепт пошагово. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Начинаем с приготовления бисквита. Для этого разогреваем духовку до 220 градусов. В отдельную миску просеиваем муку, сахар, разрыхлитель, соду и какао-порошок, чтобы обогатить их кислородом и избавиться от комочков.

В другой миске слегка взбиваем яйца венчиком, затем добавляем к ним растительное масло и молоко и тщательно всё перемешиваем до однородности. После этого вливаем полученную жидкую смесь в миску с сухими ингредиентами и начинаем аккуратно вымешивать тесто. На данном этапе тесто должно получиться довольно густым, напоминающим по консистенции вязкую кашу, поэтому при необходимости можем добавить ещё немного муки, ориентируясь на его плотность.

Затем вливаем в тесто крутой кипяток и очень быстро перемешиваем массу. Сразу же выливаем готовое жидкое тесто в подготовленную форму. Дно формы предварительно выстилаем кругом из пергаментной бумаги, при этом ни саму бумагу, ни стенки формы мы ничем не смазываем, чтобы бисквит лучше поднялся.

Выпекаем бисквит при температуре 190 градусов около полутора часов, проверяя готовность деревянной зубочисткой или шпажкой — она должна выходить из середины бисквита сухой. Когда бисквит готов, даём ему немного остыть в форме, затем аккуратно вынимаем его из формы и переворачиваем на решётку для окончательного и равномерного остывания.

Шаг 2. Делаем «коробочку» из бисквита

После того как бисквит хорошо остыл (можно приготовить его накануне), нужно сделать из него «коробочку». Острым ножом аккуратно срезаем верхушку бисквита толщиной около 1,5 сантиметра; если всё же образовалась небольшая горка, сначала подравниваем бисквит, удаляя лишнее.

Теперь нам предстоит достать мякиш из бисквита, оставляя при этом стенки и дно толщиной примерно 1–1,5 сантиметра. Для этого делаем внутри бисквита круговой надрез, отступив от краев необходимое расстояние. Чайной ложкой, а также помогая рукой, аккуратно выбираем мякиш из центра. Чтобы оценить, насколько тонким осталось дно, поднимаем нашу «коробочку» и на ощупь проверяем, достаточная ли толщина или можно углубиться ещё. Таким образом, «коробочка» у нас готова.

Извлечённую мякоть бисквита перекладываем в отдельную миску и измельчаем — проще всего перетереть её руками практически в мелкую крошку.

Шаг 3. Готовим крем и начинку

Для крема мы используем коньяк, в котором замачивали вишню, поэтому откидываем вишню без косточек на сито, а жидкость сохраняем. Размягчённое при комнатной температуре сливочное масло слегка взбиваем миксером. Отдельно смешиваем сгущённое молоко с коньяком, в котором лежала вишня. Добавляем эту смесь к взбитому маслу, снова взбиваем, затем всыпаем какао-порошок и тщательно всё перемешиваем до однородности — крем готов.

Измельчённый бисквит, перетёртый в крошку, смешиваем с ягодами «пьяной» вишни. После этого выкладываем в эту массу приготовленный крем и хорошо перемешиваем все ингредиенты между собой, чтобы получилась единая начинка.

Шаг 4. Собираем торт

Теперь наполняем нашу бисквитную «коробочку» полученной массой из крошки, вишни и крема, стараясь уложить её плотно и равномерно. Сверху накрываем срезанной ранее верхушкой и слегка прижимаем её руками, чтобы торт обрёл цельную форму.

Шаг 5. Украшаем торт глазурью

Для глазури кладём в кастрюльку сливочное масло и ставим её на водяную баню. Когда масло растопится, добавляем сахарную пудру и тщательно перемешиваем до однородности. Затем всыпаем какао и снова перемешиваем. После этого добавляем крахмал и размешиваем, чтобы не было комочков. Далее кладём наломанный на кусочки шоколад и, постоянно помешивая, доводим его до полного растворения. У нас получается однородная кремообразная гладкая глазурь, после чего мы снимаем её с огня и даём немного остыть.

Кондитерским шпателем (или ложкой) покрываем торт со всех сторон глазурью, стараясь распределить её равномерно. Даём глазури немного застыть и украшаем торт вишнями с косточками.

Топ-5 советов от опытных домохозяек

Чем заменить коньяк в торте «Пьяная вишня». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jokhio45

Соблюдайте температурный режим

Для крема, как и для бисквита, все ингредиенты должны быть одной температуры — комнатной.

Чем можно заменить коньяк

Самый аутентичный вариант — ром, который даст сладковато-пряные ноты, или вишнёвый ликёр, который усилит ягодный вкус. Ещё можно смешать водку с вишнёвым сиропом в пропорции 1:1.

Безалкогольная «Пьяная вишня»

Для детского стола или для тех, кто не употребляет алкоголь, можно приготовить «трезвую» версию. Для этого вишню настаивают в крепко заваренном чёрном чае, насыщенном вишнёвом соке или сиропе с добавлением пряностей (корица, гвоздика, бадьян). Это создаст иллюзию терпкости и глубины вкуса.

Дайте торту время

Терпение — главный ингредиент этого десерта. Настаивание в холодильнике — это не рекомендация, а обязательное условие.

Как хранить торт «Пьяная вишня»

Храните торт в холодильнике в закрытой коробке. Он остаётся вкусным в течение 3–4 дней, со временем становясь только насыщеннее.

Готовый торт лучше всего оставить на ночь в холодильнике, чтобы коржи как следует пропитались, а вкус вишни и шоколада успел подружиться с кремом.

Подавать «Пьяную вишню» лучше к домашнему праздничному чаепитию. И пусть вкус этого десерта станет для вас приятным воспоминанием!

Авторы Божена Зажицкая