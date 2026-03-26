«Человек-паук: Новый день» 2026: дата выхода фильма, трейлер, актёры, сюжет

Спустя почти четыре года после событий «Нет пути домой» Питер Паркер возвращается на большие экраны! Но есть нюанс… Мир забыл, кто скрывается под маской супергероя. Фильм «Человек-паук: Новый день» 2026 обещает стать не просто очередной главой в истории супергероя, а настоящим перерождением франшизы. Life.ru собрал всё, что известно на данный момент: от точной даты выхода и актёрского состава до деталей сюжета. Вы готовы?

Дата выхода фильма «Человек-паук: Новый день»: когда он появится в кино?

Новый фильм 2026: дата выхода «Человека-паука»: когда фильм выйдет в российский прокат? Фото © Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», режиссёр Дестин Дэниел Креттон, сценарист Стив Дитко, Стэн Ли, Крис Маккенна и тд. / Kinopoisk

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля 2026 года. Именно эта дата фигурирует во всех официальных анонсах Sony Pictures и Marvel Studios. Ранее обсуждались другие варианты, но студия окончательно закрепила премьеру на конец июля — это традиционное «окно» для главных блокбастеров лета.

А когда «Человек-паук: Новый день» выйдет в России? Что касается отечественного проката, точная дата пока не объявлена. Учитывая текущую ситуацию с кинопрокатом, выход фильма в России может состояться с небольшой задержкой относительно мировой премьеры…

Любопытно, что изначально проект планировался на более ранний срок, но производство заняло больше времени из-за масштабных съёмок и интеграции новых персонажей в киновселенную Marvel. Впрочем, фанаты уже оценили результат — первый же трейлер установил абсолютный мировой рекорд, обогнав даже приквел фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» 2026! И что же там было?

Трейлер фильма «Человек-паук: Новый день»: 1 миллиард просмотров за 4 дня с момента выхода

Трейлер нового «Человека-паука» 2026: рекордные просмотры на всех площадках. Фото © Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», режиссёр Дестин Дэниел Креттон, сценарист Стив Дитко, Стэн Ли, Крис Маккенна и тд. / Kinopoisk

Первый официальный трейлер был представлен 18 марта 2026 года студиями Sony Pictures и Marvel Studios. И эффект от его выхода превзошёл все ожидания! За первые сутки ролик набрал 718,6 миллиона просмотров, а к четвёртому дню эта цифра превысила 1 миллиард суммарно на всех площадках. Это абсолютный мировой рекорд! Ни один трейлер в истории кинематографа не собирал такую аудиторию настолько быстро, даже GTA VI, «Дэдпул и Росомаха» не достигали подобных показателей.

Сам трейлер длится чуть больше двух минут, но успевает задать тон всей картине. Мы видим Питера Паркера, которого снова играет Том Холланд, он живёт в скромной нью-йоркской квартире, патрулирует город в одиночку и явно избегает контактов с прошлым. Визуальный ряд стал мрачнее, экшен — жёстче, а музыка Майкла Джаккино усиливает ощущение надвигающейся угрозы. А что же по содержанию нового «Человека-паука»?

Сюжет фильма «Человек-паук: Новый день»: что официально известно?

Что будет в новом фильме «Человек-паук: Новый день»: сюжет и актёры. Будут ли там Том Холланд и Зендея? Фото © Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», режиссёр Дестин Дэниел Креттон, сценарист Стив Дитко, Стэн Ли, Крис Маккенна и тд. / Kinopoisk

События картины разворачиваются спустя четыре года после финала «Нет пути домой». Напомним, вдруг вы позабыли: в конце последнего фильма главный герой попросил Доктора Стрэнджа наложить заклинание, чтобы весь мир забыл о его личности. Цена оказалась высокой — о Питере не помнят даже его лучший друг Нед и возлюбленная Эм-Джей.

В новой главе Питер окончательно принял свою судьбу. Супергерой живёт в Нью-Йорке абсолютно один, полностью посвящая себя борьбе с преступностью. Никто не знает его имени, что даёт ему определённую свободу, но вместе с этим делает уязвимым.

Однако главная интрига сюжета связана с неожиданным поворотом: из-за постоянных нагрузок и стресса в организме Питера запускается мутация. Он начинает вырабатывать органическую паутину, как в оригинальных комиксах и в версии Сэма Рэйми. Новые способности делают его сильнее, но это точно не может остаться незамеченным!

Чтобы выжить и разобраться в происходящем, Паркер вынужден обратиться за помощью к другим героям. Согласно трейлеру и официальным данным, его союзниками станут Каратель и Брюс Бэннер. Причём Халк появляется не просто как камео, он играет ключевую роль в объяснении мутации паучьей ДНК Питера!

Актёры в фильме «Человек-паук: Новый день»: каст, который удивил фанатов!

Актёрский состав «Человека-паука 2026»: кто будет играть в новом фильме? Фото © Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», режиссёр Дестин Дэниел Креттон, сценарист Стив Дитко, Стэн Ли, Крис Маккенна и тд. / Kinopoisk

Студия Marvel и Sony в этот раз явно решили не мелочиться и собрали актёрский состав, от которого у фанатов до сих пор челюсть на полу. В центре всего, конечно, Том Холланд. Его Питер Паркер теперь совсем один, без Неда и Эм-Джей, и это, судя по трейлеру, совершенно новый уровень драмы для персонажа. Зендея и Джейкоб Баталон тоже возвращаются, но их герои, как мы помним, понятия не имеют, кто такой Человек-паук, что делает историю ещё более грустной.

А вот дальше начинается самое интересное! В касте засветился Марк Руффало, и его Брюс Бэннер появляется совсем не как эффектный второстепенный персонаж. Похоже, именно он поможет Питеру разобраться с мутацией. Ещё один сюрприз — это Джон Бернтал в роли Карателя. Представьте себе: мрачный, безжалостный Фрэнк Касл и наш вечно сомневающийся Питер Паркер в одном кадре. Это обещает быть эмоционально тяжёлой историей… Плюс Чарли Кокс снова появится в образе Сорвиголовы. Мэтт Мердок в его исполнении станет связующим звеном с «уличным» крылом MCU, а заодно напомнит, что Питер всё-таки не совсем одинок.

Из старых знакомых ожидают и возвращение Майкла Мэндо в роли Скорпиона. И, наверное, самое интригующее появление — это Сэди Синк, звезда «Очень странных дел». Её роль держится в строжайшем секрете, но фанаты уже строят теории и перебирают версии. А вы что об этом думаете? В общем, каст собрался такой, что даже по именам понятно: нас ждёт настоящий кроссовер высокого уровня, которого у MCU ещё не было!

Новинка в киновселенной Marvel

«Человек-паук: Новый день»: что известно о дате выхода, сюжете и актёрском составе? Фото © Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», режиссёр Дестин Дэниел Креттон, сценарист Стив Дитко, Стэн Ли, Крис Маккенна и тд. / Kinopoisk

«Человек-паук: Новый день» входит в шестую фазу кинематографической вселенной Marvel. События фильма разворачиваются после «Фантастической четвёрки» и напрямую связаны с общим лором MCU. Продюсер Кевин Файги подчеркнул, что в этом фильме зрители впервые увидят «настоящего Человека-паука» — уличного героя, который борется с преступностью в Нью-Йорке, а не спасает всю мультивселенную. Именно поэтому в картине появились «уличные» персонажи вроде Карателя и Сорвиголовы.

Почему стоит смотреть фильм «Человек-паук: Новый день»? Топ-5 веских причин

Стоит ли смотреть нового «Человека-паука»: трейлер, актёры, дата выхода и сюжет. Фото © Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», режиссёр Дестин Дэниел Креттон, сценарист Стив Дитко, Стэн Ли, Крис Маккенна и тд. / Kinopoisk

Давайте честно, сколько за последний год вышло блокбастеров? Ну что мы там не видели? Очередной фильм про Человека-паука, и всё. Вот только факты говорят другое. Так почему же всё-таки стоит посмотреть новинку:

Новый уровень для Питера Паркера. Впервые в MCU мы увидим героя, который действует в полном одиночестве. Ни команды Мстителей, ни поддержки друзей — только он и его ответственность. Мутация и органическая паутина. Возвращение к классическим корням комикса. Фанаты старой трилогии Сэма Рэйми оценят этот ход. Звёздный актёрский состав. Холланд, Зендея, Руффало, Бернтал, Кокс — такого сочетания в одном фильме о Человеке-пауке ещё не было. Рекордный трейлер. Если ролик набрал миллиард просмотров за четыре дня, то к премьере интерес будет просто колоссальным. Фильм уже называют главным блокбастером 2026 года. Связь с MCU. Фильм обещает быть самостоятельной историей, но при этом органично вписывается в общую вселенную, закладывая основы для будущих кроссоверов.

Ну что, уже побежали смотреть трейлер «Человек-паук: Новый день»? Не пропустите же вы главную кинопремьеру 2026 года!