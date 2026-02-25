Тест: Взгляните своим демонам в глаза и узнайте, кто вы из «Грозового перевала» 2026 года!

«Грозовой перевал» снова в центре внимания. На экраны вышла самая скандальная экранизация года, которая за месяц успела наделать очень много шума. Режиссёр Эмиральд Феннел превратила знакомую историю в невероятную смесь из телесности, классовой ненависти и невыносимой мании. Действие по‑прежнему происходит в мрачных йоркширских пустошах, где кипят нечеловеческие страсти. Но кем в этом аду окажетесь вы: жертвой, палачом или просто наблюдателем за чужим безумием? Приготовьтесь к тому, что персонажи отвечают исключительно экранизации и могут быть расхождения с классическим текстом!