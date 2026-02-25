Тест: Взгляните своим демонам в глаза и узнайте, кто вы из «Грозового перевала» 2026 года!
Совсем недавно вышла новая экранизация «Грозового перевала», которая за месяц успела наделать очень много шума. Узнайте, кем бы вы были, попав в йоркширские пустоши!
Обложка © ТАСС / ZUMA / Warner Bros. Pictures, © Chat GPT
«Грозовой перевал» снова в центре внимания. На экраны вышла самая скандальная экранизация года, которая за месяц успела наделать очень много шума. Режиссёр Эмиральд Феннел превратила знакомую историю в невероятную смесь из телесности, классовой ненависти и невыносимой мании. Действие по‑прежнему происходит в мрачных йоркширских пустошах, где кипят нечеловеческие страсти. Но кем в этом аду окажетесь вы: жертвой, палачом или просто наблюдателем за чужим безумием? Приготовьтесь к тому, что персонажи отвечают исключительно экранизации и могут быть расхождения с классическим текстом!
Погрузитесь в сказочную атмосферу и попробуйте разгадать кроссворд по советскому фильму «Обыкновенное чудо»! Экранизации бывают разными: вспомните советские адатации великих русских произведений. Что было бы, переместись вы в Древнюю Русь? Узнайте же, как сложилась бы ваша судьба там!
- Тест: Если не узнаете эти 8 фильмов Алексея Балабанова по кадру, потеряете своё звание киноэксперта
сегодня в 04:00
- Тест: Нет вам прощенья, если не сможете узнать 8 советских экранизаций русской классики!
вчера в 13:30
- Кроссворд по фильму «Обыкновенное чудо»: Только истинные волшебники вспомнят все 8 деталей!
вчера в 05:00