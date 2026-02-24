Тест: Нет вам прощенья, если не сможете узнать 8 советских экранизаций русской классики!

Золотой фонд советского кинематографа неразрывно связан с великой русской литературой. Произведения Толстого, Достоевского, Булгакова, Гоголя и других обрели на экране новую жизнь, став эталоном вкуса и мастерства. Эти фильмы разобрали на цитаты, их героев полюбили, а сюжеты навсегда врезались в память. Но помните ли вы их в лицо? Мы покажем вам кадры из восьми культовых экранизаций. Ваша задача — вспомнить название фильма и угадать, какое великое произведение легло в основу. Проверьте, насколько хорошо вы знаете классику и её лучшие киновоплощения!