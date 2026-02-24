Владимир Путин
Тест: Нет вам прощенья, если не сможете узнать 8 советских экранизаций русской классики!

Русская литература очень богата и многообразна. Произведения нередко экранизируют, ставят пьесы и с любовью перечитывают. Сможете ли вы угадать 8 советских фильмов, снятых по мотивам великих произведений?

Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко / Kinopoisk © Кадр из фильма «Война и мир», режиссёр Сергей Бондарчук / Kinopoisk © Кадр из фильма «Золотой телёнок», режиссёр Михаил Швейцер / Kinopoisk

Золотой фонд советского кинематографа неразрывно связан с великой русской литературой. Произведения Толстого, Достоевского, Булгакова, Гоголя и других обрели на экране новую жизнь, став эталоном вкуса и мастерства. Эти фильмы разобрали на цитаты, их героев полюбили, а сюжеты навсегда врезались в память. Но помните ли вы их в лицо? Мы покажем вам кадры из восьми культовых экранизаций. Ваша задача — вспомнить название фильма и угадать, какое великое произведение легло в основу. Проверьте, насколько хорошо вы знаете классику и её лучшие киновоплощения!

Погрузитесь в сказочную атмосферу и попробуйте разгадать кроссворд по советскому фильму «Обыкновенное чудо»! А также в честь прошедшего Дня защитника Отечества вспомните военные фильмы СССР о Великой Отечественной войне. Представьте, что вы с помощью машины времени попали в Древнюю Русь, узнайте же, как сложилась бы ваша судьба там!

