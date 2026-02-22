Тест: Стыдно не угадать 6 фильмов с Людмилой Касаткиной по одному кадру!
22 февраля — день памяти советской актрисы Людмилы Касаткиной! Она запомнилась своими ролями, а также героями мультфильмов, которые говорили её голосом. Давайте вместе вспомним творчество актрисы и угадаем 6 фильмов с её участием всего по одному кадру!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani, © ТАСС / Валентин Мастюков, ©Кадр из фильма «Большая перемена», режиссер
Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Укротительница тигров», режиссер Надежда Кошеверова, сценаристы Климентий Минц, Евгений Помещиков / Kinopoisk
Сегодня, 22 февраля, мы вспоминаем замечательную советскую актрису Людмилу Касаткину. Она подарила нам целую галерею ярких, живых и невероятно обаятельных героинь: от отчаянной укротительницы тигров до мудрого директора школы. А ещё мы помним её неповторимый голос, которым говорят любимые персонажи мультфильмов. Предлагаем вам проверить себя: хорошо ли вы помните фильмы с её участием? Мы собрали 6 кинокартин Людмилы, но, чтобы ответить правильно, нужно быть настоящим знатоком советского кино. Сможете узнать культовые картины по одному-единственному кадру?
Он был настоящим секс-символом в СССР, попробуйте угадать фильмы с участием Александра Абдулова всего по одному кадру! А также, если верите в реинкарнацию, обязательно узнайте, какая у вас карма: хорошая или вы подлец с рождения? Проголодались? Самое время подкрепиться и узнать, каким пельменем вы бы были!
- Тест: Если на машине времени отправиться в Древнюю Русь, вы бы сгинули или прославились?
вчера в 10:00
- Тест: Вы ни за что не угадаете, из каких советских фильмов эти 10 цитат, переведённые с китайского!
20 февраля, 15:30
- Тест: Не быть вам богатым, если не сможете ответить на все 8 вопросов из «Кто хочет стать миллионером»!
20 февраля, 14:00