23 февраля, 07:00

Тест на День защитника Отечества: У вас нет чести, если не сможете угадать эти 8 военных фильмов!

Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества! Давайте же вспомним советские фильмы о героях, которые защищали нашу страну. Угадайте 8 советских фильмов о Великой Отечественной войне!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Sur, © Кадр из фильма «Они сражались за Родину», режиссер Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Михаил Шолохов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Баллада о солдате», режиссер Григорий Чухрай, сценаристы Григорий Чухрай, Валентин Ежов / Kinopoisk

День защитника Отечества, он же День Красной армии, отмечается ежегодно 23 февраля. Праздник посвящён героям, которые защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны! Мы помним и ценим их вклад в нашу свободу и счастливую, спокойную жизнь. Советский кинематограф нередко посвящал этому событию фильмы. Снято множество гениальных, трогательных, трагичных и незабываемых картин. Попробуйте и вы в честь праздника вспомнить 8 советских военных фильмов всего по одному кадру!

Для тех, кто любит покушать, у нас есть чудесный тест: какой вы пельмень? А вкусная тематика не закончена: в честь Масленицы и всемирного дня блинов узнайте, какой вы блин с начинкой! Проверьте свою эрудицию и попробуйте ответить на 10 вопросов из шоу «Кто хочет стать миллионером»!

Тест: Угадайте 8 фильмов и сериалов с Александром Абдуловым, главным секс-крашем в СССР!
Анна Московко
