Тест на День защитника Отечества: У вас нет чести, если не сможете угадать эти 8 военных фильмов!

День защитника Отечества, он же День Красной армии, отмечается ежегодно 23 февраля. Праздник посвящён героям, которые защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны! Мы помним и ценим их вклад в нашу свободу и счастливую, спокойную жизнь. Советский кинематограф нередко посвящал этому событию фильмы. Снято множество гениальных, трогательных, трагичных и незабываемых картин. Попробуйте и вы в честь праздника вспомнить 8 советских военных фильмов всего по одному кадру!