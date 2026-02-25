Тест: Если не узнаете эти 8 фильмов Алексея Балабанова по кадру, потеряете своё звание киноэксперта
Сегодня, 25 февраля, день рождения Алексея Балабанова! Проверьте, хорошо ли вы помните его фильмы и сможете ли узнать культовые сцены всего по одному кадру? Если нет, то рискуете оказаться скинутым с пьедестала киноэстетов!
25 февраля отмечается день рождения одного из самых известных российских режиссёров — Алексея Балабанова! Его творчество запомнилось пронзительным и невероятно точным описанием мрачной атмосферы 90-х. «Брата» знают все, а вопросом «В чём сила?» задавался каждый второй. Балабанов умел с неоспоримой достоверностью передавать нам мир криминала, тьмы и мрака. Попробуйте же теперь вы проверить свои знания о его творчестве, угадав фильмы знаменитого режиссёра всего по одному кадру!
