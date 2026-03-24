Мы смотрели «Клон» с бабушками и мамами: доктор Альбьери умер, а как живут Жади и Лукас спустя 20 лет В марте 2026 года стало известно о смерти Жуки де Оливейры — актёра, сыгравшего в сериале «Клон» доктора Альбьери. Life.ru рассказывает, что произошло с исполнителями культовых ролей после завершения съёмок и как они сейчас выглядят. 24 марта, 15:27

Звезда бразильской мелодрамы Жука де Оливейра умер из-за пневмонии, осложнённой проблемами с сердцем. Ему был 91 год.

Мурило Бенисио, исполнивший в сериале сразу три роли: Лукаса, Диогу и клона Лео, трогательно почтил память коллеги: «Вся моя благодарность нашему вечному Альбьери, дорогому и незабываемому Жуке де Оливейре. Выражаю соболезнования друзьям и его семье». Пост Бенисио в соцсетях собрал множество комментариев от российских поклонников сериала — зрители присоединились к словам скорби и вспомнили любимого актёра. Это неудивительно. Бразильский сериал, покоривший сердца миллионов зрителей по всему миру, вышел на экраны более 20 лет назад. Однако за судьбами героев «Клона» все продолжают следить с замиранием сердца. Как же сложилась жизнь других персонажей культового сериала?

Жади в 50 танцует в бикини

Джованна Антонелли 18 марта отпраздновала 50-летний юбилей. Актриса, несмотря на солидный возраст, выглядит потрясающе. Она стройная, лучезарная и по‑прежнему привлекает внимание поклонников, в том числе через соцсети, где охотно делится яркими кадрами, а также танцами в бикини.

Однако личная жизнь Антонелли напоминала латиноамериканский сериал. Первый брак с предпринимателем Рикардо Мединой распался на фоне слухов о романе с Мурило Бенисио. Актёры отрицали связь во время съёмок, но после завершения проекта подтвердили отношения. В 2007 году у пары родился сын Пьетро, но через два года они расстались.

Вскоре Джованна вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локасцио, переехала в США, но брак продлился всего четыре месяца. Конфликт с Бенисио из-за запрета вывозить сына из страны привёл к судебным разбирательствам, и муж, не дожидаясь их завершения, уехал в США и подал на развод.

Но судьба всё же оказалась благосклонна к ней. На премьере одного из сериалов актриса познакомилась с режиссёром Леонардо Ногейрой. И вот они уже более 10 лет вместе и воспитывают двух общих дочерей (двойняшек) и сына Джованны от Бенисио. Правда, официально брак пара не оформила. Её поклонники уверены, что актриса осторожничает после неудачных замужеств.

Но что ещё важнее — Джованна и Мурило наладили отношения и сейчас дружат.

Лукас стал режиссёром и посвятил фильм отцу

После «Клона» карьера Бенисио пошла в гору. Он сыграл в фильме «Шоколад с перцем» и стал всемирно известен благодаря теленовелле «Проспект Бразилии», за которую получил две престижные премии.

Отметился он также в сериалах «Поколение Бразилии» и «Украденные любовью» (2014). Позже попробовал себя как режиссёр. Его драма «Поцелуй на асфальте» с Деборой Фалабеллой в главной роли получила признание на международных фестивалях, а в Нью-Йорке была названа лучшим фильмом года. Бенисио посвятил картину своему покойному отцу, вдохновляясь «Дядей Ваней» Андрея Кончаловского.

В личной жизни актёра не так всё гладко. Он состоял в отношениях с Деборой Фалабеллой (Мел) после разрыва с Джованной Антонелли. Однако пара рассталась спустя семь лет. Сейчас ему 54 года.

Саид трижды женился и воспитал близнецов

Далтон Виг после сериала «Клон» продолжил активно сниматься. Он появился в сериале «Два лица» и снялся в эпизодах сериала HBO «Дело» (2013).

Также актёр сыграл в байопике «Кардек» об основоположнике французского спиритизма и во втором сезоне сериала о Поллианне.

Виг был трижды женат, в том числе на Камиле Ксаргай. У пары родились близнецы. Сейчас ему 61 год.

Зорайде ушла из жизни в прошлом году

Жандира Мартини, сыгравшая мудрую и заботливую Зорайде, ушла из жизни 29 января 2024 года в возрасте 78 лет. В реальности она была полной противоположностью своей героини — целеустремлённой, жёсткой и язвительной.

Актриса снялась в 20 фильмах и сериалах, но ни разу не играла главных ролей. Тем не менее её второстепенные образы становились всенародно любимыми. Последние годы Мартини боролась с раком лёгких, ненадолго вернулась в кино (2019–2022), но болезнь обострилась.

Иветти поссорилась со студией и ушла в фитнес

Карьера Веры Фишер пережила взлёты и падения после роли Иветти в бразильской мыльной опере. В 2012 году она сыграла хозяйку борделя в «Спаси меня, Святой Георгий», но открыто заявила о неприязни к персонажу — это привело к разрыву со студией «Глобо» и проблемам в карьере. Вернулась на экраны спустя длительное время благодаря PR-менеджеру и снялась в «Тренировке», «Преследовании» и «Зеркале жизни».

Сегодня 74-летняя актриса снимается реже, но запустила вместе со своей дочерью интернет‑шоу о здоровье и красоте «ВераФитнес».

Дядя Али сделал подтяжку лица в 93

В 93 года Стенио Гарсия, известный по роли дяди Али, продолжает удивлять поклонников. В 2023 году он сделал круговую подтяжку лица, похудел и начал заниматься спортом.

Несмотря на проблемы со здоровьем (воспаление в позвоночнике из-за защемления нерва), регулярно тренируется под руководством тренера.

Поклонники восхищаются его энергией и внешним видом — многие считают, что пластические процедуры были необязательны, ведь актёр и до них выглядел моложе своих лет.

Латифа потеряла дочь и пережила развод

55-летняя Летисия Сабателла совмещает актёрскую карьеру с другими увлечениями. Она снялась в драме «Ожерелье Коралины» и фильме «Счастливый час». Сейчас ведёт блог, выступает как певица, занимается общественной деятельностью.

Звезда «Клона» пережила личную драму. Её недоношенная дочь боролась за жизнь два года, но, к сожалению, не выжила. После 11 лет брака с Анжело Антонио актриса развелась. Позже, правда, она была замужем за актёром Фернанду Алвисом Пинту. Вместе они прожили шесть лет.

Мел стала главной звездой Бразилии

Сегодня 47-летняя Дебора Фалабелла — одна из самых востребованных актрис Бразилии. Она сыграла в громких сериалах «Хозяйка судьбы», «Раздвоение личности», «Проспект Бразилии» и «Сила желания». Роли в этих работах принесли ей небывалый успех.

У неё есть дочь Нина от первого брака с музыкантом Эдуардо Иполито. После расставания с отцом своего ребёнка звезда состояла в отношениях с Мурило Бенисио, который сыграл её отца в «Клоне». Затем она встречалась с Густаво Вазом, а с нынешним мужем Фернандо Фрайа актриса познакомилась на съёмках фильма «Добро пожаловать, Виолетта».

Зейн выжил после ИВЛ и женился на певице

В нулевых Лусиано Шафир считался одним из главных секс-символов бразильского кинематографа и во многом благодаря роли Зейна. Сегодня Лусиано 54 года, и он сильно изменился внешне.

Два года назад актёр узаконил отношения с бразильской певицей Лили Хан. Пара сыграла свадьбу после 11 лет совместной жизни. Лусиано и Лили воспитывают двоих общих сыновей — Дэвида и Микаэля, а также дочь актёра от предыдущих отношений Сашу Менегель (её мать — телеведущая Шуша).

На торжестве Шафир опирался на трость. Актёр несколько раз тяжело болел коронавирусом, в один из периодов его даже подключали к аппарату ИВЛ. Кроме того, Лусиано перенёс серьёзную операцию. Врачи удалили гематому и сегмент толстой кишки. Несмотря на испытания, Шафир сохраняет оптимизм и поддерживает связь с поклонниками через соцсети. В своих публикациях он чаще говорит о творчестве, чем о проблемах со здоровьем, демонстрируя стойкость и силу духа.

Авторы Кира Громова