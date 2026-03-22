Лысый Чумаков, похудевший Балан и «другая» Овсиенко: как болезнь, споры и пластика изменили кумиров 90-х Оглавление Андрей Губин: затворничество и болезнь Дан Балан: возвращение с новым имиджем Лена Зосимова: от шоу‑бизнеса к семье и обратно Сергей Чумаков: новая жизнь без алкоголя и с лысой головой Лика Стар: из шоу‑бизнеса в семейный бизнес Татьяна Овсиенко: успех с новой внешностью Линда: зрелость без потери стиля В марте 2026-го пропавший из поля зрения публики Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак, где заявил, что продолжает бороться с тяжёлой болезнью. Life.ru собрал истории других кумиров 90-х и нулевых, которые или стали затворниками, или сильно изменились. 21 марта, 21:20

Времена меняются, меняются и кумиры. Те, кто когда-то собирал стадионы и звучал из каждого радио, сегодня предстают перед публикой в новом облике. Давайте посмотрим, как сложились судьбы и как изменились звёзды 90-х и нулевых.

Андрей Губин: затворничество и болезнь

«Мальчик-бродяга» Андрей Губин, покоривший в середине – конце 90-х сердца тысяч девчонок по всей стране, уже давно не выступает на большой сцене. В середине нулевых артист пропал с радаров, когда ему поставили диагноз: «левосторонняя прозопалгия лица». После многолетнего молчания в 2021 году певец дал интервью, и те, кто когда-то подпевал его хитам «Лиза», «Зима-холода» и «Ночь», просто не узнали кумира.

Губин тогда рассказывал, что у него выпадают зубы и перестала работать левая рука. Музыкант также признался, что мечты о выздоровлении оставил позади. Многие тогда заподозрили наличие у певца проблем с психикой.

«Мальчик-бродяга» Андрей Губин сильно изменился. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

А в интервью 2026 года Губин рассказал, что ужасно себя чувствует, целыми днями лежит в постели и не может подняться.

«У меня колоссальные проблемы со здоровьем. Колоссальнейшие. У меня магазин продуктовый в ста метрах. Чтобы одеться и до магазина дойти, для меня это целая история. Мне дойти ногами тяжело, мне дышать тяжело», — сказал певец.

Некогда звезда поп-сцены прошёлся и по коллегам, даже назвав певца Сергея Жукова, до сих пор собирающего стадионы, непригодным для сцены. При этом Губин упорно отрицает слухи о своих душевных проблемах.

«Я иногда попадаю в такую ситуацию, что я вот прямо чувствую кино вокруг меня. Я не психопат, я абсолютно адекватный человек, я в метро езжу», — настаивает певец. На вопрос о возвращении на сцену он ответил резко отрицательно, сказав, что не хочет позориться.

Дан Балан: возвращение с новым имиджем

Певец Дан Балан сильно изменился с возрастом. Фото © Telegram / Dan Balan

Молдавский исполнитель Дан Балан покорил слушателей в 2000-х своими яркими хитами. Один из них, «Dragostea din tei», даже возглавил чарты в 32 странах, нравилась многим и баллада «Лишь до утра». После этого артист участвовал в телешоу, потом пропал из поля зрения публики, и вот наконец — триумфальное возвращение! 21 февраля Балан выступил в родном Кишинёве, 27 февраля — в Бухаресте, но некоторых фанатов шокировал его внешний вид.

Певец сильно похудел, отрастил волосы, которые теперь закрепляет повязкой на лбу, и начал носить очки. Возраст заметно изменил черты лица — теперь Балана едва узнают те, кто помнил его по хитам нулевых. Некоторые сочли, что у артиста проблемы со здоровьем, и даже заподозрили его в применении известного препарата для похудения.

Лена Зосимова: от шоу‑бизнеса к семье и обратно

Лена Зосимова уже давно не выпускает хитов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevmaxim

В 90-е имя Лены Зосимовой гремело на всю страну. Её музыкальный проект, созданный при поддержке отца-продюсера Бориса Зосимова, был одним из самых обсуждаемых. На съёмки её клипа планировалось позвать даже Майкла Джексона. Однако уже в начале 2000-х карьера артистки пошла на спад. После ухода с музыкального телеканала, где она работала ведущей, и неудачной попытки вернуться с песней «Забудь», написанной Максимом Фадеевым, Зосимова исчезла из публичного пространства.

Долгие годы Лена посвящала себя семье. Вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина, родила двоих сыновей и сосредоточилась на материнстве. Но недавно Фадеев опубликовал в соцсетях видео с участием певицы. Правда, теперь это уже не та яркая звезда 90-х. Перед зрителями предстала спокойная, уверенная в себе женщина с аккуратной укладкой и сдержанным макияжем. Минималистичные украшения, белая рубашка — в её образе больше нет былого пафоса, зато есть гармония и зрелость.

Сергей Чумаков: новая жизнь без алкоголя и с лысой головой

Хит Сергея Чумакова «Жених» в 90-е звучал буквально отовсюду. Но успех, деньги и алкоголь сыграли с артистом злую шутку — вскоре он пропал с экранов. Ходили слухи, что он впал в немилость Пугачёвой. В 2022 году он участвовал в шоу «Суперстар! Возвращение», а потом появился в выпуске программы «Звёзды сошлись», и ведущая Лера Кудрявцева призналась, что едва его узнала. Чумаков побрил голову налысо и сильно похудел.

Певец Сергей Чумаков сильно похудел. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chuma.sergei

Сам артист объяснил свой новый имидж азартным спором. Во время чемпионата Европы по футболу он поставил крупную сумму на победу Хорватии — и, проиграв, предпочёл побриться налысо вместо выплаты денег. Кроме того, Сергей сбросил 20 килограммов, отказался от алкоголя более десяти лет назад, пересмотрел рацион (исключил свинину, молоко, масло и хлеб). Единственное, от чего он пока не смог отказаться, — сигареты, из-за которых у него появились проблемы со здоровьем.

Лика Стар: из шоу‑бизнеса в семейный бизнес

Звезда 90-х Лика Стар (настоящее имя — Лика Павлова) кардинально изменила жизнь. Переехала в Италию (на Сардинию), вышла замуж, родила троих детей и занялась туристическим бизнесом. При этом она не забросила музыку — записывает каверы на свои старые хиты и периодически выпускает их новые версии.

Певица Лика Стар теперь бизнесвумен и мама. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / likastar_official

В 2022 году певица вернулась в Москву, чтобы возобновить карьеру, но по-прежнему считает родными обе страны. Секрет её отличной формы в возрасте за 50 — позитив, прогулки, правильное питание и здоровый сон.

Татьяна Овсиенко: успех с новой внешностью

Исполнительница хитов «Школьная пора» и «Женское счастье» недавно с успехом выступила в петербургском клубе. После девятилетнего перерыва в карьере певица вернулась на сцену, но не все зрители узнали в ней звезду 90-х.

Татьяна Овсиенко хорошо выглядит и продолжает выступать. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatianaovsienko_music

Черты лица Татьяны стали менее узнаваемыми, появилась асимметрия. Поклонники уверены, что это всё из-за неудачных косметических процедур (коррекция губ и подтяжка), а также стресса из-за личной жизни и бытовых травм. Тем не менее Овсиенко продолжает выступать и радовать поклонников.

Линда: зрелость без потери стиля

Певица Линда (Светлана Гейман) сохранила узнаваемый готическо-электронный стиль, но сделала его более зрелым. Она по-прежнему активно выступает, выпускает новую музыку, занимается живописью и экспериментирует со звуком.

Звезда 90-х Линда пробует себя в разных сферах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lindageyman

Короткая стрижка, авангардные наряды, тёмные тона в одежде и макияже — образ артистки стал ещё более выразительным. Сегодня она работает с профессиональными стилистами и косметологами, продолжает творческий путь, хотя публика по-прежнему ждёт от неё старых хитов вроде «Вороны».