Томасу из «Модерна» 63, а мы всё поём «Ю ма харт». Что стало со звёздами, которые рвали дискотеки 80-х

1 марта 2026 года свой 63-й день рождения отмечает солист легендарной группы Modern Talking Томас Андерс. Как сложилась его судьба и где остальные звёзды дискотек 80-х — в материале Life.ru. 28 февраля, 21:45 C.C. Catch, Томас Андерс, Сандра: где кумиры, под чьи треки зажигали все дискотеки.

Томас Андерс: как Нора разбила легендарный Modern Talking

Томас Андерс в составе дуэта Modern Talking с Дитером Боленом стал одним из самых узнаваемых голосов десятилетия. Настоящий прорыв произошёл в 1984 году, после выхода хита You’re My Heart, You’re My Soul — композиции, мгновенно покорившей Европу и СССР. Следом вышли композиции Cheri, Cheri Lady; Brother Louie; Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love). Музыка отличалась характерным синтезаторным звучанием, простыми, но запоминающимися мелодиями и романтической лирикой.

Томасу Андерсу 1 марта 2026-го исполняется 63. Фото © ТАСС / United Archives / ZIK Images via, IMAGO / Eventpress Becher

К концу десятилетия отношения внутри коллектива осложнились — а виной тому стала жена Андерса Элеонора (Нора) Баллинг, цепочку с именем которой музыкант всегда носил с собой, и даже в клипах снимался с ней на шее. Андерс познакомился со своей будущей женой в 18 лет. Тогда харизматичная Нора сразу взяла парня в оборот, а после их пышной свадьбы решила, что Томас — её собственность. Певец находился под полным контролем своей жены: она решала, как ему выглядеть. Доходило даже до того, что Нора запрещала Андерсу выходить на сцену или не отпускала его на запись альбома. Такой поворот событий пришёлся не по душе создателю группы, Дитеру Болену, что в конечном итоге привело к распаду коллектива в 1987 году.

Для поклонников это стало неожиданностью, но для самого Андерса — началом нового этапа. Он переехал в США и сосредоточился на сольной карьере. Его дебютный альбом Different продемонстрировал стремление уйти от формулы евродиско и приблизиться к более американскому поп-звучанию. Однако повторить масштаб успеха Modern Talking оказалось непросто, и поэтому Андерс решил вернуться в Европу, а его супруга Нора осталась в Штатах — пара распалась.

В 1998 году произошло громкое воссоединение дуэта, вызвавшее волну ностальгии по 1980-м. Новые альбомы стабильно занимали высокие позиции в Германии и странах Восточной Европы. Тем не менее в 2003 году коллектив окончательно прекратил существование.

В 2000 году Томас Андерс женился во второй раз — его избранницей стала Клаудия Хесс, с которой музыкант живёт по сей день. Пара воспитывает сына Александра.

В 2011-м Андерс выпустил свою автобиографию, в которой поделился подробностями о создании группы Modern Talking, а также личной жизни со своей первой супругой, Норой, которая подала на экс-мужа в суд и выиграла дело.

Сандра: «русский след» и жизнь после развода с Крету

Немецкая певица Сандра Лауэр Крету (Sandra) стала одним из символов женского поп-вокала 1980-х. Её карьера стремительно пошла вверх после выхода сингла (I’ll Never Be) Maria Magdalena в 1985 году. За ним последовали хиты In the Heat of the Night, Everlasting Love, Heaven Can Wait. Музыкальный продюсер и будущий супруг певицы Михаэль Крету сформировал узнаваемое звучание — сочетание синтезаторов, мягкой мелодики и лёгкой мистической атмосферы.

В конце 1980-х Sandra стала одной из самых коммерчески успешных певиц континента. Её альбомы стабильно продавались миллионными тиражами. В 1990-е годы активность на сцене снизилась: певица сосредоточилась на семье и участии в студийных проектах, включая работу в составе Enigma, созданной Крету. В 1995 году певица родила сыновей-близнецов, причём одного из них назвала русским именем Никита.

Очаровательная Сандра продолжает выступать. Фото © ТАСС / IMAGO / United Archives / Frank Hempel, DPA / Matthias Bein

После развода с Крету в середине 2000-х Sandra вернулась к активной концертной деятельности. Она выступала на ностальгических фестивалях, гастролировала по Восточной Европе и странам СНГ, где её популярность оставалась особенно высокой. Свою заключительную песню — Infinite Kiss — она выпустила в 2012 году.

В 2010 году артистка вышла замуж за Олафа Менгеса, но их брак не продлился долго, и уже спустя четыре года они развелись.

Сейчас Сандре 63 года.

C.C. Catch: взлёт, разрыв с Боленом и возвращение

C.C. Catch продолжает петь, но в первую очередь остаётся легендой диско. Фото © ТАСС / imago images / United Archives, Zuma / Frank Zeising

Под сценическим именем C.C. Catch мир узнал нидерландскую певицу Каролину Катарину Мюллер, ставшую одной из ярчайших представительниц евродиско второй половины 1980-х. Её стремительный взлёт во многом был связан с сотрудничеством с продюсером Дитером Боленом, одним из авторов успеха Modern Talking. В 1985 году вышел сингл I Can Lose My Heart Tonight, который быстро закрепился в европейских чартах. За ним последовали Cause You Are Young, Strangers by Night, Heartbreak Hotel и Heaven and Hell — композиции, ставшие постоянными треками дискотек от Германии до СССР.

Имидж C.C. Catch строился на сочетании яркой внешности, динамичных аранжировок и легко запоминающихся припевов. Её песни отличались характерным синтезаторным звучанием, типичным для студий Болена, и мелодраматичной тематикой текстов. В период с 1985-го по 1988 год певица выпустила несколько успешных альбомов, активно гастролировала и участвовала в телевизионных шоу.

Однако в 1989 году сотрудничество с Боленом завершилось. Это стало переломным моментом в карьере артистки. Она попыталась переориентироваться на более современное поп-звучание, работала с британскими продюсерами, но повторить прежний коммерческий успех уже не смогла. В 1991 году она выступила на благотворительном концерте в СССР под названием «Дети Чернобыля — наши дети». После этого артистка ушла в творческий перерыв, продлившийся до конца 90-х. На сцену она вернулась в 1998 году. Певица выпускала свои новые треки, но о былой популярности уже речи, конечно, не шло.

Сейчас артистка продолжает выступать. Заключительная её композиция — Heal Me — вышла в 2024 году и была посвящена её отцу, ушедшему из жизни два года назад.

60 тысяч в «Олимпийском»: как Сабрина стала королевой диско

Яркая итальянка Сабрина занималась не только музыкой. Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов, IMAGO / Matteo Gribaudi

Итальянская певица и модель Sabrina Salerno прогремела на весь музыкальный мир в 1987 году, после выхода сингла Boys (Summertime Love). Композиция возглавила чарты в ряде европейских стран и стала символом итало-диско.

Следом вышли песни Hot Girl, All of Me (Boy Oh Boy) и другие танцевальные треки, укрепившие её статус поп-иконы. В отличие от многих коллег по жанру, Сабрина активно использовала телевизионные шоу и светские мероприятия для поддержания интереса к своей персоне. Её сценический образ сочетал яркость, лёгкую провокацию и энергичную подачу.

В 1989 году она выступила в Москве. Концерт прошёл в «Олимпийском», его посетили тогда более 60 тысяч человек.

В начале 1990-х годов музыкальные тренды изменились — и популярность итало-диско начала снижаться. Сабрина постепенно сократила активность в чартах и сосредоточилась на телевидении и предпринимательской деятельности. Она участвовала в итальянских телепроектах, пробовала себя в актёрской сфере, а также развивала бизнес-проекты в индустрии моды.

Позднее артистка неоднократно возвращалась к музыке, записывала новые композиции и ремиксы на старые хиты. Особый интерес к её творчеству проявлялся в период волн ностальгии по 1980-м. Концерты в Европе собирали поклонников, выросших на её песнях.

В последние годы Сабрина Салерно остаётся публичной фигурой: она участвует в телевизионных программах и периодически выходит на сцену с ретропрограммами. Несмотря на то что пик её популярности пришёлся на 1987–1989 годы, имя певицы продолжает ассоциироваться с эпохой яркого европейского диско, а Boys остаётся одним из самых узнаваемых хитов десятилетия. Сейчас артистке 57 лет.

Аль Бано: исчезновение дочери и жизнь после удара

Аль Бано выступает на ретрофестивалях. Фото © ТАСС / imago stock&people, Massimo Insabato / Mondadori Portf

Итальянский певец Аль Бано Карризи к 1980-м годам уже был состоявшимся артистом, однако именно это десятилетие закрепило за ним статус международной звезды. Особую популярность он приобрёл в дуэте с Роминой Пауэр, которая была его женой. Их совместные композиции Felicità, Ci sarà, Sharazan, Libertà стали настоящими гимнами романтической эстрады.

Выступления на фестивале в Сан-Ремо и участие в международных конкурсах укрепили позиции дуэта. Аль Бано воспринимался как воплощение традиционной итальянской музыкальности — мощный вокал, драматизм и искренность исполнения. В странах Восточной Европы и СССР его песни пользовались огромной популярностью.

В 1994 году Аль Бано и Ромина столкнулись с таким испытанием, которое не каждый в состоянии преодолеть, — бесследно исчезла их старшая дочь Иления. Как выяснило следствие, Иления остановилась в отеле со своим другом. Как утверждали знакомые, этот мужчина руководил сектой, исповедовавшей культ ухода из жизни. Илению так и не нашли. После этого трагического события личный и творческий союз Аль Бано и Ромины Пауэр дал трещину.

Аль Бано продолжил сольную карьеру, делая ставку на более классическое эстрадное звучание. Он активно гастролировал, участвовал в телевизионных шоу, записывал альбомы с итальянским репертуаром. Певец также пробовал себя в литературе, издавал автобиографические книги.

Со временем интерес к дуэту возродился, и в 2010-х годах Аль Бано и Ромина Пауэр вновь вышли на сцену вместе, дав серию концертов, вызвавших волну ностальгии. Параллельно артист продолжал сольные выступления, оставаясь востребованным на ретрофестивалях и в национальных телепроектах. В 2022 году Аль Бано попробовал себя в политике — стал кандидатом в президенты Италии.

Сейчас музыканту 82 года.

Одна песня на века: куда исчезла та самая Voyage, Voyage

Французская певица Клоди Фритш-Мантро (Desireless) вошла в историю поп-музыки благодаря одному хиту. В 1986 году вышла композиция Voyage, Voyage — трек с атмосферным звучанием и философским текстом о путешествиях без границ. Песня быстро вышла за пределы Франции и заняла высокие позиции в чартах Германии, Испании, Австрии и других стран. Минималистичный клип и андрогинный образ певицы сделали её одной из самых запоминающихся фигур европейской сцены.

Следующие синглы — John и Qui sommes-nous? — не смогли повторить масштаб успеха Voyage, Voyage, хотя закрепили за Desireless статус самобытной исполнительницы. Её стиль отличался от типичного евродиско: меньше глянца, больше атмосферности и меланхолии.

Desireless теперь предпочитает камерный формат. Фото © ТАСС / Василий Смирнов, IMAGO / teutopress GmbH

В 1990-е годы интерес к певице снизился и она временно отошла от активной музыкальной деятельности. Desireless уделяла внимание духовным практикам, участвовала в независимых музыкальных проектах, сотрудничала с различными продюсерами. Она сознательно дистанцировалась от образа поп-звезды, предпочитая камерные выступления и авторский подход.

С началом новой волны интереса к музыке 80-х певица вновь стала появляться на сцене. Voyage, Voyage регулярно включается в сборники хитов десятилетия, а ремиксы на композицию звучат на танцевальных площадках и в наши дни.

Сегодня она ведёт сравнительно закрытый образ жизни, но периодически выходит на сцену, сохраняя связь с публикой. Сейчас исполнительнице 73 года.

Авторы Альмир Хабибуллин