Загадка смерти и две жизни Юры Шатунова: Как сирота и тряпичный звук заставили рыдать весь Союз

Бродяга с голосом ангела. Как Кузнецов нашёл Шатунова и что было дальше

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР, недалеко от Кумертау. Детство будущего музыканта было непростым: отец бросил семью, когда мальчику было три года, ребёнок жил у бабушки и дедушки, прошёл через смерть матери и бродяжничество. Этот опыт сделал его характер упрямым и ранимым одновременно. В 1985 году Шатунов оказался в школе-интернате в Оренбургской области. Именно там педагог и композитор Сергей Кузнецов заметил мальчишку с «нехитрым, но цепляющим» вокалом и предложил поучаствовать в самодеятельном ансамбле.

На протяжении первых двух лет группа выступала на дискотеках в детских домах и местном ДК «Орбита». В 1988 году был выпущен дебютный альбом группы «Ласковый май». Кузнецов передал кассету с записями в один из оренбургских киосков. Песни в исполнении Юрия Шатунова быстро нашли слушателей, но особой популярности коллективу это не принесло. Возможно, о «Ласковом мае» так и не узнали бы, если бы не один случай.

Юрия Шатунова заметили ещё в интернате — и предложили порепетировать. Фото © shatunov

В том же году продюсер и менеджер группы «Мираж» Андрей Разин услышал записи «Ласкового мая» во время поездки в поезде. Голос Шатунова произвёл на него сильное впечатление. Разин настолько увлёкся услышанным, что прервал поездку и вышел на ближайшей станции.

Спустя несколько дней он прибыл в Оренбург и сумел найти Кузнецова. Вскоре коллектив вместе с Шатуновым был переведён в московский интернат № 24. Именно там началась история «Ласкового мая», которому суждено было покорить всю страну.

Группа «Ласковый май». Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов (слева направо на первом плане). Фото © ТАСС / Александр Шогин

Он был своим. Почему подростки СССР обожали Шатунова и прощали ему тряпичный звук

Вторая половина 1980-х в СССР — это время резких контрастов и быстрого взросления целого поколения. «Ласковый май» стал его саундтреком: девчонки и даже их мамы и бабушки вытирали слёзы под «Белые розы» и «Седую ночь», публика прощала несовершенства аранжировок и тряпичный звук, потому что важнее было чувство искренности. За год ребята проехали десятки городов, а имя 15-летнего Шатунова знали даже те, кто не следил за эстрадой. Характерный юношеский фальцет певца выводил тексты Кузнецова на ту самую эмоциональную высоту. В истории группы и детдомовское прошлое, и жёсткие гастроли — всё это позже не раз разбирали журналисты и культурологи. Но факт остаётся фактом: «Ласковый май» стал первым по-настоящему подростковым суперпроектом позднего СССР.

В 1992 году коллектив распался, а Шатунов, которому было всего 18, оказался в новом мире — он лишился покровительства продюсеров и прежней эйфории. В столь непростой ситуации он решил уехать в Германию, где учился звукорежиссуре, пробовал себя как автор и исполнитель. Путь к сольной карьере был неровным: Юра много переосмыслял стилистически, но не стеснялся возвращаться к песням, с которых началась его судьба. Параллельно он выпускал новые треки и переиздания, выходил на большую сцену уже как самостоятельный артист.

В 2000-е и 2010-е Шатунов регулярно гастролировал, собирая площадки в России, странах СНГ и в европейских городах, где проживала большая русскоязычная диаспора. Он с уважением относился к наследию «Ласкового мая», но избегал превращать концерт в «музей восьмидесятых»: неизменно звучали новые номера, ремейки и живые версии главных хитов. Карьера вновь набрала ход, а образ — всё такой же улыбчивый и светлый — делал его выступления тёплыми.

Юрий Шатунов сохранял популярность и после распада СССР. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Немецкая жена и дети под замком: почему Шатунов прятал семью от всех

За пределами сцены Шатунов был удивительно закрытым. Он не строил семейную биографию в формате реалити и не приглашал журналистов домой. Тем не менее известно, что он познакомился со своей будущей женой Светланой, юристом по образованию, в Германии. Пара несколько лет встречалась и тихо сыграла свадьбу в 2007 году. Певец подчёркивал, что именно семья помогает ему оставаться «на земле», не растворяться в бесконечных переездах и гастролях.

В семье Шатуновых родились сын Деннис и дочь Эстелла. В публичном поле они практически не фигурировали — редкие совместные фото, поздравления и несколько интервью, где Шатунов явно держал границу: он был готов говорить о музыке и гастролях, но не о частных деталях быта.

Светлана, по словам знакомых, была не только супругой, но и партнёром. Именно она помогла устроить жизнь в Германии и решать все бытовые вопросы — и Шатунов мог спокойно писать и работать.

Юрий Шатунов с женой Светланой и детьми Деннисом и Эстеллой. Семья избегала публичности. Фото © shatunov

Загадка смерти Шатунова: суды, стресс и версия об убийстве

23 июня 2022 года стало известно о смерти Юрия Шатунова, ему было 48 лет. Согласно официальной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, диагностированный обширный инфаркт миокарда. По сообщениям СМИ и официальных лиц, помощь музыканту оказывали оперативно: сначала — в подмосковном селе Растуново, затем — транспортировка в районную больницу, где реаниматологи боролись за его жизнь.

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил: «Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца».

Часть поклонников считала, что к смерти Шатунова может быть причастен его бывший продюсер Андрей Разин. Между ними шёл судебный спор за право исполнять известные хиты «Белые розы», «Седая ночь» и другие композиции. По мнению некоторых, сильное эмоциональное напряжение могло подорвать здоровье музыканта и в итоге привести к трагедии. Эту версию косвенно подтверждает и тот факт, что в крови артиста при госпитализации не нашли следов алкоголя или наркотиков.

Сам же Разин выдвигал иную точку зрения. Он утверждал, что кончина Шатунова была не случайной, а результатом заговора и финансовых махинаций. В своих социальных сетях продюсер заявлял: «Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций... То, что это убийство, —это 100%». В качестве виновного он называл последнего продюсера исполнителя Аркадия Кудряшова, который, по словам Разина, довёл певца, страдавшего проблемами с сердцем, до критического состояния.

В последние дни певец гастролировал: выступал в Подольске, активно готовился к новым концертам и встречам с публикой.

Белые розы на прощании с Юрием Шатуновым — символ его главного хита. Фото © РИА Новости / Павел Бедняков

Тайный код «Белых роз». О чём на самом деле главный хит сироты Шатунова

Перечень главных хитов Юрия Шатунова многие знают почти наизусть: «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Детство». Это — каркас, на котором держится феномен его популярности. Взрослая исповедь в «Седой ночи», цветная картинка «Розового вечера», теплота «Детства» — всё это делало композиции хитами дискотек и праздников.

И «Белые розы» — абсолютный гимн позднесоветской поп-культуры, будто специально написанный для юного голоса и цепляющий своей пронзительностью. Ходили слухи, что в тексте подразумеваются сироты — они брошены, замёрзли и только «беззащитные шипы» помогают им выжить. За десятилетия песня пережила каверы и ремейки, при этом оставаясь визитной карточкой Юры Шатунова — сироты, покорившего сердца по всей огромной стране своей искренностью.

