Студия HBO опубликовала тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Стриминговый сервис HBO Max Nordic опубликовал тизер сериала по «Гарри Поттеру», который снимается по книгам писательницы Джоан Роулинг. Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Первый сезон будет посвящён событиям книги «Гарри Поттер и философский камень». Премьера запланирована на Рождество 2026 года, точная дата выхода пока не называется.

А ранее актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль профессора Северуса Снейпа в сериале по вселенной Гарри Поттера, столкнулся с угрозами в соцсетях. Некоторые пользователи угрожали ему расправой, если он не покинет роль Снейпа. Артист признался, что, несмотря на эмоциональное воздействие этих сообщений, они лишь укрепили его решимость.