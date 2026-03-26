25 марта, 21:38

Студия HBO опубликовала тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Обложка © YouTube / HBO Max Nordic

Обложка © YouTube / HBO Max Nordic

Стриминговый сервис HBO Max Nordic опубликовал тизер сериала по «Гарри Поттеру», который снимается по книгам писательницы Джоан Роулинг. Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Тизер сериала по «Гарри Поттеру». Видео © YouTube / HBO Max Nordic

Первый сезон будет посвящён событиям книги «Гарри Поттер и философский камень». Премьера запланирована на Рождество 2026 года, точная дата выхода пока не называется.

HBO показал первый кадр сериала по «Гарри Поттеру»
HBO показал первый кадр сериала по «Гарри Поттеру»

А ранее актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль профессора Северуса Снейпа в сериале по вселенной Гарри Поттера, столкнулся с угрозами в соцсетях. Некоторые пользователи угрожали ему расправой, если он не покинет роль Снейпа. Артист признался, что, несмотря на эмоциональное воздействие этих сообщений, они лишь укрепили его решимость.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

