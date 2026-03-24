HBO показал первый кадр сериала по «Гарри Поттеру»

HBO впервые показал кадр из будущего сериала по «Гарри Поттеру». На нём юный волшебник стоит спиной к камере в спортивной форме Гриффиндора и, судя по всему, собирается принять участие в магической игре квиддич.

На заднем плане виднеется толпа учеников Хогвартса, а также флаги факультетов. Помимо эмблемы красно-золотого льва Гриффиндора на кадре запечатлён гобелен с жёлто-чёрным барсуком Пуффендуя.

Ранее Life.ru писал, что актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале по вселенной Гарри Поттера, столкнулся с угрозами в соцсетях. Некоторые пользователи даже угрожали ему расправой, если он не покинет роль Снейпа.